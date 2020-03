Scarlett Johansson une fois inquiète «Black Widow» n’aurait pas été «épanouissante sur le plan créatif»

Scarlett Johansson n’a pas immédiatement sauté à bord avec l’idée d’un long métrage autonome dans Marvel Cinematic Universe (MCU) sur son personnage Natasha Romanova ou Black Widow. Au contraire, le double nominé aux Oscars pour Marriage Story et Jojo Rabbit discutaient de la possibilité d’un film solo depuis des années.

Dans une interview avec Entertainment Weekly publiée le 10 mars 2020, Johansson a expliqué comment Black Widow, une préquelle des événements des films Avengers qui ont culminé avec Black Widow – spoiler! – se sacrifier dans Avengers: Fin de partie.

Scarlett Johansson ne voulait pas “faire la même chose” qu’elle “avait déjà fait avant”

Johansson a déclaré que, malgré les fans qui demandaient un film MCU féminin depuis des années, elle pensait que Black Widow n’aurait pas pu être publié plus tôt car il “n’aurait pas été aussi substantiel”. En plus de cela, il y avait d’autres préoccupations. En plus du problème possible de ne pas avoir suffisamment de contenu pour un film autonome sur Black Widow, Johansson ne savait pas en quoi le projet serait différent de tous les autres avant lui.

L’actrice de 35 ans jouait Black Widow dans le MCU depuis la première d’Iron Man 2 en 2010. Naturellement, elle avait très bien connu son personnage, presque au point où Johansson sentait qu’elle avait développé un été- il-fait-cette attitude.

Scarlett Johansson au Comic-Con International 2019 s’exprimant au Marvel Studios Panel le 20 juillet 2019 | Albert L. Ortega / .

“J’étais comme, je pense que je vais bien”, a déclaré Johansson lors de la publication de sa réaction à un film indépendant sur Black Widow.

Pour elle, Black Widow devait être différente de ce qu’elle avait déjà vécu dans le MCU. Elle voulait rencontrer quelque chose de nouveau en tant qu’actrice.

“Si nous [were] Pour ce faire, cela devait être créatif et épanouissant », a-t-elle déclaré. «Je travaille depuis si longtemps et je dois me sentir comme un défi. Je ne veux pas faire la même chose que je l’avais déjà fait auparavant. “

Tout a commencé lorsque Johansson et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, ont commencé à discuter de la possibilité d’un film centré sur Black Widow lors de la tournée de presse de The Avengers en 2012. À l’époque, Black Widow avait été «un minuscule grain d’idée». Au cours des années qui ont suivi, la possibilité est devenue une réalité, qui s’ouvre une décennie après les débuts de Johansson en tant que Black Widow.

Parler avec le réalisateur de «Black Widow» a convaincu Scarlett Johansson de faire le film

Qu’est-ce qui a changé l’esprit de Johansson? Avoir une conversation avec Cate Shortland, qui est devenue la réalisatrice de Black Widow et la première femme à réaliser elle-même un film MCU.

Shortland, qui a également parlé à Entertainment Weekly, a rappelé qu’elle et Johansson avaient discuté de l’idée d’histoires axées sur les femmes lors de leur première rencontre.

«Nous venons juste de créer des liens autour d’histoires sur la confiance et l’intimité et sur la survie des femmes», a déclaré Shortland. “Il n’était pas nécessaire d’être un super-héros pour s’identifier à une femme qui a eu une enfance vraiment difficile et qui a survécu et qui a un cœur énorme et qui aide les autres.”

Les deux doivent être vraiment liées à des histoires dirigées par des femmes parce que Johansson est allée de l’avant avec Black Widow, laissant derrière elle ses doutes quant au fait que le film n’avait pas assez de viande ou qu’elle n’était personnellement pas contestée par le travail.

Black Widow ouvre dans les salles le 1er mai 2020.