Scène CS de la semaine: Holly et Ralph se rencontrent dans The Outsider

L'adaptation par HBO de Stephen King's L'étranger bat son plein, dévoilant un mystère effrayant et intrigant qui ne fait que devenir plus intéressant à chaque épisode. L'épisode trois a finalement présenté l'enquêteur privé Holly Gibney (Cynthia Erivo) qui a rencontré notre détective préféré Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) et a amené les personnages, ainsi que le public, encore plus profondément dans les étranges événements surnaturels entourant cette histoire.

Tolérance pour l’inexplicable

Il n’y a pas eu de pénurie de moments à couper le souffle L’étranger. La fusillade inattendue effectuée par Ollie Peterson, abattu par Ralph, et la mort subséquente de Terry Maitland (Jason Bateman) à l’extérieur du palais de justice dans l’épisode deux, suivie de la destruction complète de toute une famille (les Peterson) grâce à la malveillance résultant de l’être mystérieux de la ville provoquant cet effet domino toxique depuis le meurtre brutal du jeune Frankie Peterson n’est qu’un exemple de la rapidité avec laquelle le récit de cette série peut dégénérer de manière massive.

Pour la Scène de la semaine de cette semaine, le troisième épisode de L’étranger approfondi le mystère de l’éventuel Terry Doppelganger de Holly Gibney et submergeant encore plus l’histoire dans le surnaturel, au grand malaise de Ralph. Bien qu’il y ait de nombreux moments importants dans l’épisode, celui qui se démarque particulièrement est plus subtil, mais sans doute la scène la plus significative de l’heure pour les personnages centraux de la série.

Lorsque nos principaux enquêteurs de l’histoire se rencontrent pour la première fois, les mondes du naturel et du moins naturel se connectent alors que Holly laisse tomber la possibilité que les sosies ne soient peut-être pas un mythe. Ralph prétend qu’il n’a pas de «tolérance pour l’inexplicable», auquel Holly répond qu’il n’aura pas beaucoup de tolérance pour elle à ce moment-là, avant d’expliquer son histoire et comment, après avoir été étudié pendant des années en tant qu’enfant par plusieurs médecins, ils ne pouvaient que trouver aucune réponse derrière ses connaissances encyclopédiques uniques et ses traits de personnalité opposés qui rendent quelqu’un comme elle, selon ses propres mots, inexplicable.

Ralph peut avoir du mal avec l’idée du surnaturel, de quelque chose de plus existant en dehors des frontières de la réalité, il s’est habitué à toute sa vie. Mais même alors, Ralph n’est pas cruel, et il n’est pas tout à fait étroit d’esprit. Alors que Holly révèle son éducation avec quelques exemples de ce qui la rend spéciale et de la façon dont elle porte ces questions sans réponse sur elle-même, il ne la questionne jamais une fois ou ne signale verbalement rien qu’il trouve étrange à son sujet; il se demande comment ses parents pourraient lui permettre d’être soumise à ces expériences et études étant enfant.

La déclaration semble jeter un peu Holly. Elle est coincée dans le paradoxe familier de vouloir défendre ses parents (ou de les comprendre) tout en ne voulant peut-être pas admettre qu’ils auraient pu faire mieux par elle ou se demander s’ils avaient fait la bonne chose quand elle était enfant. Elle pourrait également être déconcertée par le manque de jugement de Ralph envers elle-même en tant que personne, car elle a sûrement fait face à beaucoup de moqueries et à un manque de compréhension de la part des gens toute sa vie. Elle dit à Ralph que ses parents avaient peur, qu’ils pensaient que les «blouses blanches» pouvaient la guérir. Holly semble une fois de plus aveugle lorsque Ralph répond calmement: “Vous guérir d’être vous-même?”

Quoi que ce soit spécifiquement dans l’esprit de Holly à ce moment-là, il est clair qu’une connexion a jeté ses bases entre les deux personnages au cours de cette conversation, en grande partie grâce à Ralph exprimant un sens de l’attention et de la compréhension, à sa manière très modérée, que Holly n’est probablement pas habituée à . Au lieu de remettre en question ou de juger pourquoi elle est comme elle est, il montre une acceptation rafraîchissante que Holly est simplement qui elle est et c’est assez bien. Ce lien apparent est mis en évidence par le fait de le remercier d’avoir bu (même s’il n’aime pas beaucoup boire) pour la mettre à l’aise, et vers la fin de l’épisode.

Après une enquête, Holly appelle Ralph pour lui offrir des mises à jour sur ce qu’elle a appris jusqu’à présent dans l’affaire avant de lui dire: «De temps en temps, j’aime entendre la voix de quelqu’un qui est de mon côté». cette courte rencontre entre eux deux, Holly a pu établir confortablement que même si Ralph avait du mal à voir le monde de son point de vue, il était finalement de son côté. Cette relation entre Ralph et Holly en tant qu’agents de lumière contre l’obscurité imminente pourrait se jouer de manière passionnante dans les épisodes à venir et est probablement la clé pour faire face à toutes les choses terribles qui attendent tous nos personnages.

