Scène d’action confidentielle Spenser, Rétrospective de carrière Ben Affleck et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment Mark Wahlberg et Winston Duke retiré une des séquences d’action de Peter BergNouveau film Netflix Spenser Confidential. Plus, Ben Affleck décompose sa carrière, atteignant tout le chemin du retour à un peu dans le Buffy contre les vampires film à son récent tour en tant que The Dark Knight dans Ligue de justice et plus, et Daniel Craig étoiles dans une scène surprenante de Pas le temps de mourir.

Tout d’abord, Spenser Confidential est arrivé sur Netflix le week-end dernier, et s’il vous arrivait de l’attraper, Netflix vous donne un aperçu de la façon dont une certaine séquence d’action a été réalisée par Mark Wahlberg et Winston Duke. Les deux acteurs se souviennent de ce que c’était que de tourner la scène et de révéler quelques-unes des astuces dans les coulisses pour le faire fonctionner.

Ensuite, Ben Affleck peut maintenant être vu dans les théâtres de The Way Back, dans lequel il joue une ancienne star du basket-ball du lycée devenu citadin alcoolique qui cherche un peu de rachat. GQ a donc mené le réalisateur, le scénariste, le producteur et l’acteur tout au long de sa carrière, de quelques premiers rôles d’acteurs oubliables et embarrassants à des sensations internationales de blockbuter.

Enfin, Daniel Craig a organisé un fantastique Saturday Night Live ce week-end (lire notre critique complète ici), et qui comprenait ce petit aperçu de No Time to Die. Je ne sais pas pour vous, mais l’aspect jeu de la vie de 007 a vraiment disparu depuis Casino Royale, et c’est agréable de voir le film revenir à l’essentiel.

Articles sympas du Web: