Scène exclusive de Noël dernier avec Emilia Clarke et Henry Golding

ComingSoon.net a une exclusivité Noël dernier scène supprimée de la comédie romantique Universal Pictures réalisée par Paul Feig et avec Emilia Clarke (Jeu des trônes) et Henry Golding (Les messieurs). Le film est maintenant disponible sur Digital et sortira sur Blu-ray le 4 février. Vous pouvez consulter le clip maintenant dans le lecteur ci-dessous et récupérer votre copie ici!

CONNEXES: Emilia Clarke chante Noël dernier dans une nouvelle bande-annonce internationale

Noël dernier met également en vedette Michelle Yeoh et possède un scénario co-écrit par Thompson et le dramaturge Bryony Kimmings, inspiré par la chanson de George Michael. Thompson produit aux côtés de David Livingstone (Judy).

Kate (Clarke) bredouille autour de Londres, un tas de mauvaises décisions accompagnées du tintement des cloches sur ses chaussures, une autre conséquence irritante de son travail d’elfe dans une boutique de Noël toute l’année. Tom (Golding) semble trop beau pour être vrai quand il entre dans sa vie et commence à voir à travers tant de barrières de Kate. Alors que Londres se transforme en la période la plus merveilleuse de l’année, rien ne devrait fonctionner pour ces deux-là. Mais parfois, tu dois laisser les chutes de neige où cela peut arriver, tu dois écouter ton cœur. . . et tu dois avoir la foi.

CONNEXES: David Leitch dirigera un remake en direct de la série Kung Fu de 1972

Noël dernier présente la musique de George Michael, y compris le classique des fêtes doux-amer du titre du film. Le film présentera également le tout nouveau matériel inédit du légendaire artiste primé aux Grammy Awards, qui a vendu plus de 115 millions d’albums et enregistré 10 singles n ° 1 au cours de sa carrière emblématique.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.