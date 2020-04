Scène supprimée «Flèche» 8 × 01: Tommy et Laurel de Earth-Two branchés

HISTOIRES CONNEXES

Si vous étiez curieux de savoir à quel point (ahem) fermer Laurel et Tommy de Earth-Two, cette scène supprimée de la dernière saison d’Arrow est sur le point de clarifier les choses.

Arrow La saison 8 s’est ouverte avec notre Oliver Queen (joué par Stephen Amell) déposé sur Lian Yu de Earth-Two, d’où il a été sauvé et, en tant que tel, a été supposé avoir survécu au naufrage du Gambit de la Reine il y a longtemps. En réalité, Oliver était en mission secrète pour le Moniteur, pour récupérer des particules d’étoiles naines qui n’existaient que sur cette Terre.

Néanmoins, un milliardaire Playboy ressuscité doit être somptueusement célébré, et à un moment donné lors de cette soirée, Tommy (alias Dark Archer de cet univers, joué par Colin Donnell) s’assure que Laurel (alias le justicier Black Siren, joué par Katie Cassidy) sait que le bar est approvisionné avec son vin de choix, le pinot noir.

Tel que diffusé sur The CW en octobre, les plaisanteries du duo se sont terminées là, suivies d’un tintement de verres à cocktail. Mais dans la scène étendue ci-dessus – de Arrow: The Huitième et dernière saison (disponible sur Blu-ray et DVD le 28 avril) – Tommy a un peu plus à dire, quelques rappels rrrrribald à faire. Appuyez sur play ci-dessus pour regarder la scène complète, puis lisez la suite pour en savoir plus.

Si le dialogue dans cette scène étendue vous a donné un sentiment de déjà-vu – comme l’a fait la référence au «pinot noir», lorsque la première de la saison 8 a été diffusée à l’origine – c’est par conception. Le débat ludique sur les «déchéances» était un rappel mot à mot de l’une des dernières scènes du pilote d’octobre 2012 de la série, lorsque (Earth-One) Tommy et Laurel étaient poliment en désaccord sur la quantité de «nous» qu’ils étaient devenus en l’absence présumée d’Oliver (voir photo à droite).

En plus des 10 épisodes, Arrow: The Eighth and The Final Season propose une fonctionnalité “Best of DCTV’s Comic-Con Panels 2019”, ainsi que la flèche: Hitting the Bullseye spéciale et d’autres scènes supprimées. L’ensemble Blu-ray dispose également d’un disque bonus qui comprend les cinq parties du crossover «Crisis on Infinite Earths» ainsi qu’une demi-douzaine de featurettes associées.

