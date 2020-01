Scènes post-crédit du film Black Widow

Le film qui ouvrira bientôt la phase 4 du MCU sera Black Widow, et en attendant, nous nous demandions ce qui pourrait arriver avec le nouveau film Marvel Studios … Il semble que les scènes post-crédit de la préquelle de l’agent Natasha Romanoff aient déjà fui. Et, si tout cela s’avère aussi juste que révélé, le film serait sur le point de donner naissance à des éléments jamais vus auparavant dans le MCU. Cependant, il va sans dire que nous ne devons pas nous laisser emporter par les informations, car cela pourrait être un faux complet et, bien sûr, ce que vous êtes sur le point de lire se déroule à vos propres risques. Nous ouvrons l’alerte de spoiler.

Nous recommandons également: une nouvelle bande-annonce de Black Widow montre à quel point Taskmaster sera mortel

Selon We Got This Covered, via 4Chan, il a été annoncé que Black Widow comprendra deux scènes post-crédit. Le premier, et le plus révélateur, note que le méchant mortel et mystérieux du film, Taskmaster, et la sœur de Natasha, Yelena Belova (Florence Pugh), étaient en fait des alliés et qu’ils travaillaient pour le général Thaddeus “Thunderbolt” Ross. La séquence met les deux personnages livrant le général Ross de la Foxcharge, un document contenant des informations relatives à l’organisation Black Widow, et tenir une conversation dans laquelle le général vous dira que quelque chose “ne fait que commencer”. Nous ne savons pas exactement quel type de plans il a caché sous le manga Thaddeus “Thunderbolt”, mais en théorie, cela pourrait être les premiers stades des Thunderbolts, un groupe composé de méchants rachetés supervisés par le gouvernement. En plus, il est également dit que cette scène pourrait révéler l’identité de Taskmaster.

Pendant ce temps, la deuxième scène post-crédit de Black Widow, avec une touche beaucoup plus émotionnelle et touchante, Il montrerait un moment en vue de l’avenir avec Hawkeye / Clint Barton visitant la tombe de Natasha avec ses enfants, juste pour nous rappeler qu’elle est déjà morte et bien sûr, pour corriger l’absence de ses funérailles dans Avengers: Fin de partie.

Veuve noire ouvre le 20 mai 2020. Le casting comprend Florence Pugh en tant que sœur de Natasha, Yelena Belova, David Harbour en tant que Red Guardian, Rachel Weisz en tant que Melina Vostokoff et William Hurt en tant que général Thadeus Ross.

.