Sch David Schwimmer tweete des excuses pour avoir snobé la série ‘Living Single’

David Schwimmer

David Schwimmer a présenté des excuses publiques à l’actrice Erika Alexander après avoir semblé snober sa série “Living Single”, dans une discussion sur la diversité télévisuelle au plus fort de la popularité de Friends.

La sitcom à succès, qui a transformé Schwimmer et ses collègues membres de la distribution comme Jennifer Aniston et Courteney Cox en noms bien connus au cours de leur carrière de 1993 à 2004, est devenue un sujet brûlant au milieu de la critique du manque de diversité dans le programme.

L’acteur a été interrogé sur le sujet dans une récente interview avec «The Guardian» de Grande-Bretagne, dans laquelle il a révélé qu’il avait fait pression sur les producteurs pour que votre personnage, Ross Geller, sorte avec des femmes de couleur, et ait suggéré: «Peut-être que je devrais avoir un ami ou des amis complètement noirs de toute l’Asie. »

Cependant, ses commentaires ne cadraient pas bien avec Alexander, car elle a souligné qu’une telle émission avait déjà existé: Living Single, qui se déroulait également à New York et partageait la vedette de Queen Latifah, diffusée pendant cinq saisons de 1993 à 1998.

Depuis lors, Schwimmer s’est tourné vers Twitter pour répondre à la réaction violente et clarifier ses commentaires sur les versions alternatives de Friends.

“Salut Erika. Comme vous le savez, on m’a récemment demandé dans une interview pour The Guardian ce que je ressentais (pour la énième fois) à propos d’un redémarrage de Friends immédiatement après une conversation sur la diversité dans le programme, et j’ai offert d’autres possibilités pour réinventer le programme aujourd’hui. » expliqua-t-il.

“Je ne voulais pas dire que Living Single n’aurait pas existé ou qu’elle n’aurait pas précédé Friends.”

Schwimmer a continué de suggérer que ses commentaires avaient été «sortis de leur contexte» et étaient apparus dans les médias pour faire quelque chose de «provocateur», avant d’examiner les affirmations à long terme qui indiquaient que le président de l’époque du réseau américain NBC, Warren Littlefield, avait donné à Friends, l’approbation initiale après être devenu un grand fan de Living Single.

Il a poursuivi: «Pour autant que je sache, Friends (qui est parti un an plus tard) a été inspiré par la vie et le cercle d’amis (du créateur) Marta (Kauffman) et David (Crane) qui vivaient à New York dans la vingtaine. Si c’était basé sur Living Single, il faudrait leur demander. »

«Il est tout à fait possible que (les producteurs de) Warner Brothers et NBC, encouragés par le succès de Living Single, aient donné leur feu vert au pilote Friends. Honnêtement, je ne sais pas, mais cela semble probable! Si tel est le cas, nous sommes tous redevables à Living Single d’avoir ouvert la voie. »

À la fin de ses messages sur Twitter, Schwimmer a offert une branche d’olivier à Alexander et a conclu: “Je vous assure, je ne voulais pas vous manquer de respect.”

Depuis lors, Alexander a répondu à Schwimmer en ligne, l’invitant à unir ses forces dans la lutte pour un divertissement plus diversifié à l’écran.

«Nous sommes déterminés à apporter le changement que vous aimeriez voir. Venez nous rencontrer, soyons tous “amis”, répondit-elle.

