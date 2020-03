Scheana Shay n’est-elle pas rémunérée en tant que membre régulier de la distribution?

Les règles de Vanderpump ont commencé avec Scheana Shay étant un nouveau serveur chez SUR. Le spectacle a grandi depuis lors et la plupart des membres originaux de la distribution ont quitté le travail dans les restaurants de Lisa Vanderpump.

Il y a une rumeur selon laquelle Shay a parlé de son salaire et de sa position dans la série. Certains fans peuvent supposer qu’elle est une habituée de la série, mais ce n’est peut-être pas le cas après tout.

Le casting devait travailler à SUR pour être sur «Vanderpump Rules»

Vanderpump Rules a commencé comme suivant le personnel de SUR. Il s’avère que c’était une règle d’être dans une émission de téléréalité.

“Une partie de l’accord est que s’ils travaillent au restaurant dans l’émission, ils doivent y travailler légitimement”, a déclaré Lisa Vanderpump à Thrillist. “Bien sûr, lorsque nous tournons, ils doivent se conformer à ce que fait la production et à quoi ils en ont besoin.”

Elle a poursuivi: «Ils travaillent environ trois jours par semaine pendant que nous tournons, et c’est cinq mois par an. Ils ont un mois ou deux de congé pour faire de la presse et des apparitions faisant la promotion de la série pendant sa diffusion, car ils font beaucoup de promotion. “

Vanderpump a également révélé s’ils fonctionnaient vraiment lors du tournage. “Je ne pense pas que ce soit différent. S’ils sont derrière le bar, ils doivent vraiment travailler », a-t-elle répondu.

Shay gagnerait 10 000 $ par épisode

Shay gagnerait 10 000 $ par épisode, selon In Touch Weekly. Le même rapport avait Kristen Doute et Stassi Schroeder gagner plus qu’elle avec 15 000 $ par épisode.

Tom Sandoval avait précédemment révélé son salaire par le biais de documents juridiques. TMZ a rapporté avoir déclaré avoir gagné 38 000 $ lors des deux premières saisons de Vanderpump Rules. Plus tard, il a obtenu une augmentation où il gagne 15 000 $ pour la saison 4.

Le Hollywood Reporter affirme que les membres principaux de la distribution réalisent environ 25 000 $ par épisode en 2017 et 2018. Il semble que d’après la plupart de ces rapports, Shay est fixé à un salaire inférieur à celui des autres membres de la distribution.

Il y a une rumeur selon laquelle Shay n’est pas un habitué de la série

June Diane Raphael était invitée du podcast Bitch Sesh: A Real Housewives Breakdown avec Casey Wilson et Danielle Schneider. Raphael a filmé Watch What Happens Live avec Shay et a révélé quelque chose dont ils ont parlé quand ils ne tournaient pas.

“Elle était très douce”, a déclaré Raphael. L’actrice a révélé ce dont ils avaient parlé lors des pauses publicitaires. “Elle avait certains problèmes avec le spectacle et juste le salaire.” L’actrice Grace et Frankie a déclaré: «Je pense qu’elle n’est pas une habituée de la série. Je ne sais pas comment ils les paient exactement. “

Wilson semblait mécontent de cela. “Eh bien, c’est une couchette parce qu’elle joue des deux côtés de la ligne”, a déclaré la co-animatrice. Raphael a accepté.

“J’ai pu jeter un coup d’œil derrière les rideaux là-bas et aimer les contrats et tout ça, c’est tout ce que je veux”, a déclaré Raphael.

La saison 8 montre Shay encadrant les nouveaux membres de la distribution Dayna Kathan et Max Boyens, qui travaillent chez TomTom. Il s’agit de leur première saison, il est donc probable qu’ils doivent vraiment travailler au restaurant et qu’ils ne soient pas payés autant que les membres d’origine.