Scooby-Doo, Warner Bros lance la bande-annonce finale du film d'animation attendu

Après l’attente, le retour de Scooby-Doo semble beaucoup plus proche avec le bande-annonce finale qui vient d’être lancé hier Photos de Warner Bros. qui sera la première aventure animée.

Scooby-Doo est sans aucun doute l’une des franchises animées plus emblématique et proches de la télévision américaine.

Ce film révèle comment c’est que ils se sont rencontrés Scooby Doo et Shaggy ainsi que comment ils ont rejoint avec Fred, Velma et Daphné pour former le Mystère de l’Ordre.

L’histoire suivra le Mystère de l’Ordre, alors qu’ils plongent dans la recherche de Shaggy et Scooby, qui ont été enlevé mystérieusement.

Il est réalisé par le célèbre réalisateur Tony Cervone et écrit par le célèbre scénariste Matt Lieberman.

Dans la version anglaise originale, le film comportera des voix d’acteurs de renom, tels que Zac Efron (Fred), Amanda Seyfried (Daphne), Mark Wahlberg (Blue Falcon) ou Gina Rodríguez (Velma), entre autres.

Le film “SCOOBY!” sera distribué par Photos de Warner Bros., à partir du 14 mai de 2020.

Scooby-Doo est une franchise basée sur une série télévisée d’animation américaine populaire produite par Hanna-Barbera Productions dans certaines versions depuis sa première sur le réseau CBS en 1969, même aujourd’hui.

Son grand succès est dû au fait qu’en dépit d’être une série mystère et d’être enfantin il n’a pas pas un degré de violence et a diverti le public avec leur humour et personnages amusants.

Il n’a ni plus ni moins que 30 films d’animation et spéciaux télévisés; et quatre films en direct.

Il premier spectacle et le début de la grande franchise, a été transmis par le Chaîne CBS chaque samedi matin, devenant ainsi le série la plus regardée et aimé par tous les téléspectateurs.

