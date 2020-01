Scorsese, Mendes & More – / Film

Alors que la saison des récompenses se poursuit, tous les regards se tournent vers la Directors Guild of America, qui a officiellement annoncé sa liste de nominés pour sa cérémonie annuelle de remise des prix. Stalwarts comme Martin Scorsese (L’Irlandais) et Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood) se disputent le premier prix aux côtés de Bong Joon-ho (Parasite) et plus, mais malgré un hochement de tête il y a quelques années pour la réalisation de Lady Bird, Greta Gerwig n’a pas été cette fois reconnue pour son travail sur Little Women. Bummer.

Candidats aux Prix de la Guilde des réalisateurs

Réalisation exceptionnelle en réalisation de longs métrages pour 2019

Bong Joon Ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, l’Irlandais

Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Pas de grosses surprises là-bas – même si si j’avais pu, j’aurais remplacé Waititi par Gerwig juste parce que j’aimais vraiment ce qu’elle a fait avec son adaptation de Little Women. Mais je ne peux pas trop me plaindre – la façon dont Waititi a réussi à franchir un fil haut ton sur Jojo Rabbit était sans aucun doute impressionnante.

Il convient également de noter que, comme le souligne Indiewire, les six derniers lauréats de ce prix DGA ont remporté le prix de la meilleure réalisation aux Oscars … alors placez vos paris maintenant.

Réalisation exceptionnelle d’un premier réalisateur de longs métrages pour 2019

Mati Diop, Atlantics

Alma Har’el, Honey Boy

Melina Matsoukas, reine et mince

Joe Talbot, le dernier homme noir à San Francisco

Tyler Nilson et Michael Schwartz, Le faucon au beurre d’arachide

Documentaire

Steven Bognar et Julia Reichert, American Factory (Netflix)

Feras Fayyad, The Cave (Films documentaires National Geographic)

Alex Holmes, Maiden (Sony Pictures Classic)

Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska, Honeyland (néon)

Nanfu Wang et Jialing Zhang, One Child Nation (Amazon Studios)

Vous espérez une certaine représentation pour les cinéastes féminines? Voici où vous le trouverez cette année. Personnellement, je suis déçu que Todd Douglas Miller n’ait pas obtenu un signe de tête pour diriger Apollo 11, l’un des documents les plus immersifs et les plus fascinants de l’année.

C’est tout pour les longs métrages, mais hier, la DGA a également annoncé des nominés pour des réalisations dans la réalisation télévisuelle. Il existe des catégories de télé-réalité et de publicité que vous pouvez lire ici, mais pour nos besoins, les seules qui nous intéressent vraiment sont les suivantes:

Films télévisés ou séries limitées

Ava DuVernay – Quand ils nous voient (Netflix)

Vince Gilligan – El Camino: un film de rupture (Netflix)

Thomas Kail – Épisode Fosse / Verdon (FX): «De nos jours»

Johan Renck – Tchernobyl (HBO)

Minkie Spiro – Épisode Fosse / Verdon (FX): “Tout ce qui m’importe c’est l’amour”

Jessica Yu – Épisode Fosse / Verdon (FX): «Gloire»

Grâce à une erreur dans le système de vote numérique de la guilde, les nominés des séries Comédie, Série dramatique et Variété / Discussion / Nouvelles / Sports – Spéciaux seront annoncés ce vendredi, alors restez à l’écoute pour ceux-ci.

Les gagnants de la Directors Guild of America seront annoncés le 25 janvier 2020.

