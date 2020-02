Scott Cooper dirigera Margaret Qualley dans Thriller A Head Full of Ghosts

Selon Deadline, Crazy Heart le réalisateur Scott Cooper a signé pour diriger Margaret Qualley (Il était une fois à Hollywood) dans Une tête pleine de fantômes pour Cross Creek, Team Downey et The Allegiance Theatre.

Le film, décrit par le métier comme une «horreur psychologique», est basé sur le roman de Paul Tremblay, qui a remporté le Bram Stoker Award de la Horror Writers Association en 2015. Le livre suit Meredith «Merry» Barrett, 23 ans, qui révèle la des événements horribles qui ont déchiré sa famille quand elle était une jeune fille – un traumatisme provoqué par les actions de plus en plus bizarres de sa sœur aînée qui brouillent les frontières entre la schizophrénie et la possession démoniaque.

Daniel Dubiecki, Lara Alameddine, Susan Downey, Tyler Thompson, David Gambino et Cooper produiront, tandis que Robert Downey Jr. sera producteur exécutif.

Cooper a récemment réalisé Hostiles, avec Christian Bale, et précédemment barré Masse noire avec Johnny Depp et Sorti du four, également avec Bale.

Qualley a interprété Pussycat dans Il était une fois à Hollywoodet récemment achevé Mon année Salinger avec Sigourney Weaver.