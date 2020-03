Scott Derrickson dit aux gens de rester à la maison avec le docteur Strange Poster

Le directeur du docteur Strange, Scott Derrickson, a partagé une affiche sympa avec le Sorcier suprême de Benedict Cumberbatch disant aux gens qu’ils devraient rester chez eux au milieu de la pandémie de coronavirus.

Il y a deux mois, il a été révélé que Scott Derrickson quittait Doctor Strange dans le Multivers de la folie. Spider-Man et le réalisateur vétéran d’horreur Sam Raimi ont maintenant pris sa place avec une production toujours en cours pour un début d’été. Cependant, la production pourrait finir par être retardée en raison du coronavirus, qui a déjà suspendu de nombreux projets Marvel Studios.

Partout dans le monde, les gens s’auto-mettent en quarantaine car c’est la meilleure ligne de défense pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Scott Derrickson a été assez bruyant sur l’épidémie de coronavirus et a maintenant partagé une affiche sympa du docteur Strange de Benedict Cumberbatch disant aux gens de rester à la maison. Vous pouvez consulter l’affiche impressionnante que Scott Derrickson a partagée sur son Twitter ci-dessous.

Qu’attendez-vous le plus avec le Multivers de la folie? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Doctor Strange de Marvel Studios:

De Marvel vient Doctor Strange, l’histoire du neurochirurgien de renommée mondiale, le Dr Stephen Strange, dont la vie change pour toujours après qu’un horrible accident de voiture lui ait volé l’utilisation de ses mains. Lorsque la médecine traditionnelle lui fait défaut, il est obligé de rechercher la guérison et l’espoir dans un endroit improbable – une enclave mystérieuse connue sous le nom de Kamar-Taj. Il apprend rapidement que ce n’est pas seulement un centre de guérison, mais aussi la ligne de front d’une bataille contre des forces obscures invisibles qui veulent détruire notre réalité. Avant longtemps, Strange – armé de pouvoirs magiques nouvellement acquis – est obligé de choisir de retourner à son ancienne vie ou de tout laisser pour défendre le monde en tant que sorcier le plus puissant qui existe.

Réalisé par Scott Derrickson, Doctor Strange stars Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong

Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen et Tilda Swinton.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

