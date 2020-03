Scott Derrickson veut faire un film d’horreur Star Wars sur la planète Hoth

L’avenir de Star Wars a de multiples possibilités. Bien que, après le résultat de la saga Skywalker avec l’épisode IX de la franchise, ce que Lucasfilm aurait pu préparer dans un avenir proche, le réalisateur de Doctor Strange (2016), Scott Derrickson, a fait une énorme proposition: Pourquoi ne pas créer un film d’horreur et même classé R dans l’univers de Star Wars?

Sur Twitter, Derrickson a révélé qu’il aimerait rejoindre le vaste univers de Star Wars avec le développement d’un film d’horreur se déroulant sur la planète gelée de Hoth, cela n’a aucun rapport avec les films précédents, et qui est même très similaire aux histoires de Lovecraft ou à des personnages comme The Thing; et étant une proposition du même réalisateur de Sinister et The Exorcism d’Emily Rose, espérons que Lucasfilm donnera un jour à Derrickson l’opportunité de créer une histoire complètement différente de celle que nous avons jamais vue dans Star Wars: avec une pincée de sang.

«Ils m’ont juste demandé quel genre de film Star Wars je ferais. J’ai répondu que HOTH, un film d’horreur de classe R sur la planète gelée, serait dans la lignée de The Thing ou In The Mountains of Madness, sans aucun lien avec un personnage ou une histoire précédente », a déclaré Derrickson.

Historiquement, Star Wars a été une franchise qui a donné la priorité aux histoires pour enfants … il semble donc très peu probable que Luscafilm écoute les idées de Derrickson. En plus du réalisateur et de Lucasfilm, ils ont une histoire de maintenir des différences créatives avec les personnes avec lesquelles ils travaillent. Alors que Derrickson a récemment quitté la direction de Doctor Strange dans le multivers des folies, car il n’a pas été d’accord avec Marvel Studios, Lucasfilm a également souffert du même problème, lorsque Josh Trank a quitté le film prévu sur Boba à mi-chemin Fett, ou lorsque Phil Lord et Chris Miller ont été licenciés de Solo. Colin Trevorrow a laissé l’adresse de Star Wars: The Rise of Skywalker.

La planète Hoth est apparue dans The Empire Strikes Back (1980), Ce site inhospitalier est le siège de l’Eco Base, siège provisoire de l’Alliance pour la restauration de la République.

