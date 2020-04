Scott Pilgrim Vs. La star mondiale dit qu’il aimerait faire une suite

Bien qu’il ait explosé au box-office et que les perspectives d’une suite immédiate aient été anéanties, Scott Pilgrim vs le monde a conservé un culte culte, avec son mélange hyper stylisé de visuels de bandes dessinées et de références à la culture pop, qui s’est révélé populaire auprès d’un public qui l’a manqué la première fois. Ainsi, pour un film qui ne rapporte pas d’argent, l’intérêt pour celui-ci reste anormalement élevé.

À l’approche du 10e anniversaire de sa sortie, Michael Cera a été invité dans une récente interview avec ComicBook.com s’il serait intéressé à revenir pour un Scott Pilgrim 2 – si jamais il était fait – et voici ce qu’il a partagé:

«Pour moi, ce« bien »signifierait simplement être à nouveau dans ce groupe. C’était un si grand groupe. Heureusement, nous nous réunissons tous et c’était vraiment comme un grand groupe ou quelque chose comme ça et nous aimions tous être les uns avec les autres et ça arrive, de moins en moins, mais quand le film sortait et même quelques années après, nous traînions tous beaucoup. »

Cera a poursuivi en disant ce qui suit de la perspective d’une réunion du 10e anniversaire:

Bill Pope, qui est le directeur de la photographie, faisait des brunchs assez régulièrement avec sa femme Sharon. C’était vraiment comme une famille élargie. C’est 10 ans plus tard, alors évidemment, la vie, pour tout le monde, fait son propre truc. J’adorerais, si cela signifiait amener tout le monde à traîner encore un moment, j’adorerais ça. Espérons que ce soit le 10e anniversaire, cela nous donnera une excuse pour nous réunir.

Eh bien, Pilgrimites, votre homme de tête semble aussi haut que jamais, certes avec des cordes attachées. Cera a reconnu dans l’interview à quel point le paysage du casting est différent dans 10 ans, avec des inconnus relatifs, Chris Evans et Brie Larson devenant des vedettes d’Hollywood à travers leurs rôles dans les superproductions de Marvel. La viabilité de Scott Pilgrim 2 compte tenu de ces changements est difficile à dire. Pourtant, des choses étranges se sont produites. Si une suite de cent millions de dollars à un flop de science-fiction culte des années 80 est possible (et c’était génial), une suite de moins de cent millions de dollars à un flop de bande dessinée culte des années 2000 est également possible.

Quoi qu’il en soit, laissez un commentaire si vous êtes ravi de voir une réunion pour Scott Pilgrim10e anniversaire. J’ai repris cet article parce que récemment – après un lobbying exhaustif et concerté d’un ami – je l’ai regardé pour la première fois. C’était plutôt bien, même si c’était une demi-heure de trop. Les blagues sur Stephen Stills et Neil Young valaient mon temps, et je pense que c’est toujours sur Netflix si vous manquez d’activités de verrouillage pour vous distraire. Je pense que je pourrais l’être.