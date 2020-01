Scott Pilgrim Vs. La World Star a une excellente idée pour une suite

Il est difficile de croire que Scott Pilgrim vs le monde est sorti il ​​y a près de dix ans, le film réalisé par Edgar Wright représentant toujours une adaptation de roman graphique remarquable. Bien qu’une suite n’ait jamais été une perspective sérieuse, il n’est pas hors de question que nous finissions par avoir une autre interprétation des personnages et du monde de la série de bandes dessinées originales de Bryan Lee O’Malley, étant donné le culte du film.

En fait, Mary Elizabeth Winstead, qui a joué Ramona Flowers dans Scott Pilgrim, a récemment été sollicitée pour son pitch pour une suite, et a des idées précises sur ce qu’elle aimerait voir. Winstead, qui fait actuellement la promotion de son rôle dans Birds of Prey, a dit ceci sur la façon dont un suivi de Scott Pilgrim pourrait fonctionner:

«Tu sais quoi, je pense que ce serait tellement cool. Je serais tellement curieux de savoir ce qui est arrivé à ces personnages quand ils sont au milieu de la trentaine, par opposition au genre de trucs plus lâches. Je pense donc que ce serait vraiment intéressant. Nous avons toujours parlé d’une suite quand nous le faisions, mais nous avons toujours imaginé que ce serait, toujours comme un an plus tard. Où sont-elles? Mais je pense que c’est beaucoup plus fascinant de savoir où ils en seraient 10 ans plus tard. Je suis pour ça. “

En repensant à la distribution de l’image de 2010, il n’est pas difficile de voir que de nombreux acteurs sont encore en mesure de retirer leurs personnages originaux, Winstead inclus. En effet, le casting de Scott Pilgrim semble encore plus impressionnant aujourd’hui qu’il ne l’était en 2010, Chris Evans et Brie Larson étant passés à des blockbusters encore plus grands et à des rôles primés.

Là encore, Wright peut être réticent à revenir aux visuels saisissants de Scott Pilgrim, étant donné le défi de trouver quelque chose qui mérite d’être exploré qui n’est pas seulement une rechapage de la première image. En outre, rien ne garantit qu’un studio soutiendrait une suite théâtrale, étant donné les difficultés commerciales relatives du film original avant de créer une audience sur les médias domestiques. Dans l’intervalle, cependant, les fans du travail de Wright peuvent au moins attendre avec impatience la sortie prochaine de Last Night in Soho, le premier film du réalisateur en près de trois ans, qui marquera un tournant vers l’horreur psychologique.

Dites-nous, cependant, seriez-vous prêt pour une Scott Pilgrim vs le monde suite? Comme toujours, partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.