Scott Storch et Mannie Fresh s’affronteront lors du Beat Battle

T-Pain et Scott Storch relèvent le défi.

Deux des plus grands hitmakers du hip-hop s’affronteront lors du prochain beat beat sur Instagram Live. Timbaland et Swizz Beatz, qui avaient auparavant mené leur propre bataille de beat, ont lancé l’invitation sur les réseaux sociaux et tous deux ont accepté.

«Parfois, un défi vient dans votre maison et vous devez accepter. Swizz m’a frappé, Timbo m’a frappé, et cela se produit », a déclaré T-Pain. «Ça va être beaucoup de succès. J’ai hâte. Scott, tu ne veux pas de fumée. Tu ferais mieux de te préparer, mon pote.

Le roi Auto-Tune a admis plus tard qu’il craignait son adversaire. “Ce garçon @scottstorchofficial combat pour freiner me piétine”, a ajouté T-Pain. «Gagner ou perdre, je suis honoré de faire partie de la plus grande chose qui se passe en ce moment. Branchez-vous et célébrez l’histoire de la musique avec nous! Merde va être amusant quoi qu’il en soit. “

Storch l’a également officialisé. «Je viens de recevoir l’appel de Tim et Swizz. La paperasse est en place », a déclaré le super-producteur. «Ça va descendre demain, battre la bataille, T-Pain contre Scott Storch. Je sais que tu as du feu, mais j’ai aussi du feu. »

Les fans sont prêts pour une bataille épique car les deux ont un arsenal de succès. Le catalogue de T-Pain comprend des classiques comme «Bartender» et «I’s Sprung», tandis que Storch a produit des mégahits pour des artistes tels que Dr. Dre, Beyoncé, 50 Cent et Justin Timberlake.

Les batailles de battement deviennent la nouvelle forme de divertissement incontournable d’Instagram Live au milieu du verrouillage mondial. Timbaland et Swizz Beatz se sont déjà affrontés lors de leur propre bataille de beat, avec The-Dream et Sean Garrett et Ne-Yo et Johnta Austin. Boi-1da et Hit-Boy ont également lancé leur propre bataille au cours de laquelle ils ont fait leurs débuts avec de nouvelles musiques de Drake, Nas, Big Sean et Nipsey Hussle.

MISE À JOUR: Il y a eu un changement de plans. Au lieu de T-Pain, Mannie Fresh affrontera maintenant Scott Storch lors de la bataille de ce soir, qui débutera à 21 heures. EST.

«C’est une triste journée partout dans le monde. Aujourd’hui, je dois aller chercher un cercueil pour mon homeboy Scott Storch », a déclaré le légendaire producteur de Cash Money en s’adressant à son adversaire.

T-Pain a exprimé son soutien à la confrontation révisée. «Monster Producer face à un producteur de bêtes. Cela a beaucoup plus de sens lol », a-t-il écrit. «Le ppl a pris la parole, donc @timbaland et @therealswizzz sont à la recherche de quelqu’un qui a plus de sens à se mesurer à moi. Ngl quand ils m’ont frappé avec l’appel @scottstorchofficial j’étais “ni ** a c’est bizarre mais allons-y” mais oui. Le producteur au producteur est plus logique à coup sûr. »

