‘Scream 3’ peut être la suite la plus calomniée, mais c’est toujours un slasher amusant de style Scooby [You Aughta Know]

Bonjour, vrais croyants, et bienvenue à You Aughta Know, une chronique consacrée à la décennie qui a maintenant deux décennies entières derrière nous. C’est vrai, il est temps de revenir sur l’une des décennies d’horreur les plus négligées. Suivez-moi alors que je fais de mon mieux pour explorer chronologiquement les titres d’horreur qui composent les années 2000.

Nous naviguions vers le premier mois bissextile de la première année bissextile du nouveau millénaire. Savage Garden avait de nouveau pris d’assaut les ondes radio avec leur tube «I Knew I Loved You» et de nombreux cinéphiles affluaient dans les théâtres pour voir la reine des abeilles du rom-com (à l’époque) Sandra Bullock en 28 jours. Les fans d’horreur, d’autre part, se dirigeaient vers la troisième entrée de Wes CravenEst la franchise d’horreur acclamée par la critique. C’est vrai, c’est le 4 février de l’an 2000 et Scream 3 est là pour nous donner à jamais cette coupe de cheveux et devenir éternellement le plus diviseur de la série.

Scream était devenu un succès surprise et Dimension Films le savait, précipitant Scream 2 à peine un an plus tard. Les deux films rapportaient de l’argent par rapport au budget, le studio a donc décidé de donner encore plus d’argent à Craven and Company et un peu plus de temps pour la troisième entrée. Un pays qui était encore sous le choc de la tragédie de Columbine a donné au studio une pause pour savoir s’il devait même poursuivre le film. Il a été décidé de commencer la production mais de se pencher sur l’humour qui a toujours existé au sein de la série, rendant le sang et la violence secondaires.

Craven avait déjà été sous-traité pour deux suites et Kevin Williamson avait élaboré un aperçu approximatif de ce qui allait arriver dans le film quand il a lancé le Scream original. Williamson était devenu trop occupé pour développer pleinement le script et Ehren Kruger a été embauché à la place, en utilisant des notes de Williamson et la recherche des deux premiers films, ainsi que de travailler dans les limites de la décision du studio de rester à l’écart des milieux scolaires; ainsi, le passage à Hollywood.

Nous connaissons tous l’histoire ici: Une nouvelle Ghostface est apparue encore une fois tourmenter Sidney et les autres survivants de Woodsboro, cette fois menaçant le casting et l’équipe de Stab 3, le film final proposé basé sur le massacre de Woodsboro vu dans Scream original. Un nouveau niveau de méta pour une franchise déjà connue pour ses commentaires sur le genre slasher. Scream 3 n’a pas été bien reçu, a fini par gagner moins d’argent que ses prédécesseurs, et les fans d’horreur n’ont pas été satisfaits. Le film a passé des années à être châtié pour ses étranges camées de célébrités, son approche de l’horreur Scooby-Doo et OH MY GOODNESS QUI A FAIT CELA POUR COURTENEY COX?! Écoutez, je suis ici pour défendre beaucoup de ce film mais ces cheveux coupés? Inexcusable. C’est une punition pour Gale et pour nous en tant que fans.

Kruger se fait souvent pointer du doigt injustement contre lui pour cette entrée en désordre dans la série bien-aimée de Slasher. Bien sûr, a-t-il écrit des films douteux? Absolument. Je vous regarde directement Transformers: Dark of the Moon. Mais il a également écrit The Ring, qui est l’un des films d’horreur les plus emblématiques et les plus terrifiants jamais réalisés. Sachez donc qu’il a du talent et de la crédibilité. Comme c’est souvent le cas, l’interférence studio est vraiment là où beaucoup de Scream 3 commencent à rencontrer des problèmes. Dimension est devenu obsédé par l’idée de plus de comédie et moins de violence, moins de sang, moins de meurtre. C’est la raison pour laquelle nous passons autant de temps avec le motif de copain maladroit de Parker Posey et Courteney Cox, les bouffonneries les plus excitantes de la distribution Stab, le camée Jay et Silent Bob, etc.

«Hé les gars, vous connaissez ce film d’horreur qui a toujours été plein d’esprit et intelligent, mais jamais une comédie à part entière? Ayons quelques beurk! ” L’interférence en studio est la pire. Ce n’est pas seulement ça non plus. Neve Campbell n’avait que 20 jours de temps de film disponible, c’est pourquoi elle devient un personnage largement secondaire et nous passons tellement de temps à jouer “Où diable est Sidney Prescott?” En raison de contraintes de temps et de notes de studio, certaines pages étaient écrites la veille du tournage, ce qui a conduit à d’étranges incohérences d’arc de personnage et à des scénarios apparemment abandonnés. Kruger avait initialement prévu de présenter Sid comme une version presque “Linda Hamilton en T2” du personnage, mais les tendances à l’action ont été abandonnées pour plus de rires. Enfer, nous avons même presque eu une version où Matthew Lillard est revenu en tant que Stu, qui avait secrètement manipulé des meurtres depuis le premier film, et une autre où Randy a vécu mais se cachait secrètement après Scream 2. Hélas, les deux idées étaient considérées comme trop sauvages ou encore trop proche des paramètres scolaires des films précédents.

Cependant, tout n’est pas perdu. Une fois que vous avez passé au crible la paperasserie farfelue et le changement de ton, Scream 3 a encore beaucoup à faire. Craven est toujours là, travaillant aux côtés de personnes qu’il connaît bien, et à cause de cela, nous obtenons une dynamique de personnage amusante et authentique. La façon dont Craven nous rappelle que ces personnages se connaissent vraiment en raison d’un lien à travers la tragédie, de l’étreinte lente mais importante entre Sid et Gale, Sidney appelle toujours désespérément Dewey sur le tournage de Stab; il a une façon de faire ce film sur le meurtre et le chaos comme un sweat à capuche bien porté que nous aimons porter.

Bien que notre fin soit peut-être la moins tendue de la franchise, certaines de nos pièces intermédiaires apportent un type d’horreur différent au monde de Scream. Sidney rêve d’une version éthérée de sa mère qui l’appelle dans une terreur piquante dans une scène qui a une sensation nettement surnaturelle et évoque une peur différente de celle à laquelle nous sommes habitués avec Scream. Kruger et Wes s’amusent beaucoup avec Sidney qui parcourt le décor de sa propre maison depuis le premier film, rendant spécifiquement hommage à l’original tout en faisant rebondir l’irréalité hollywoodienne, ce qui mène à une autre scène vraiment effrayante avec une autre couverture presque d’un autre monde. une feuille éclaboussée de sang. De plus, personne n’est ici pour dire que Posey ne s’est pas pleinement appuyée sur son rôle; et elle n’a pas seulement mâché ce paysage, elle l’a dévoré.

Scream 3 est sans doute encore l’entrée la plus faible dans l’œuvre de Scream. Cependant, cela ne signifie pas que c’est au-delà du rachat. Il est facile de signaler les défauts. SÉRIEUSEMENT?! CES BANGS. Pourtant, Kruger a injecté dans le film des éclairs de peur terrifiants et très différents. Notre casting est le plus confortable les uns avec les autres qu’ils aient jamais été, ce qui crée un lieu d’appartenance et ça le sacre, loin de s’attendre à quelque chose de plus proche des deux premières entrées, il est tellement plus facile de simplement s’amuser avec le whodunnit Scooby Doo espiègle que Dewey et Gale se frayent un chemin à travers la plupart du film.

Jinkies. Scream 3 n’est pas si mal du tout.