Scream 5 est une réalité et il a déjà des réalisateurs

Discussion Film a annoncé que le cinquième film de Scream sera filmé et que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler GillettLes deux réalisateurs de la comédie d’horreur à succès Ready or Not seront chargés de raconter cette nouvelle histoire de Ghostface.

“Les détails de l’intrigue sont rares, mais des sources affirment qu’il suivra une femme qui retourne dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crimes vicieux”, a déclaré un informateur au site Bloody Disgusting.

Bettinelli-Olpin et Gillett forment 2/3 du collectif de films de Radio Silence. Le groupe était derrière le segment “10/31/98” du film V / H / S, ainsi que les segments “Way Out” et “Way In” en direction sud. L’autre membre de Radio Silence est Chad Villella, qui est à bord pour produire le nouveau Scream aux côtés de Kevin Williamson, l’auteur de trois des quatre films de Scream de Wes Craven.

