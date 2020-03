‘Scream’ a défini la décennie et changé l’horreur de manière à la fois bonne et mauvaise [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Il n’y avait aucune question que je couvrirais Crier à un moment donné avec cette colonne. Il est souvent présenté comme le meilleur film d’horreur des années 90. Bien que ce surnom soit certainement subjectif, il est plus que juste d’appeler Scream un film fondateur pour le genre et la décennie. Son ombre est projetée où qu’elle se trouve, et cette ombre plane sur l’ensemble de l’horreur des années 90.

Et c’est quelque chose d’un problème.

Avant d’entrer dans les détails, je ne veux pas qu’il y ait de confusion au sujet de mes sentiments envers Scream en tant que film. C’est un très bon film mystère / slasher avec une direction intelligente de maestro Wes Craven et un script lisse de Kevin Williamson. Surtout, le casting de Scream est uniformément excellent. Il n’y a pas un seul maillon faible dans la chaîne, avec Neve Campbell livrant une héroïne d’horreur pour les âges à Sidney Prescott. Sans parler d’une performance de vol de scène de Courtney Cox comme Gale Weathers. Ajoutez de délicieux tours de David Arquette, Skeet Ulrich, Matthew Lillard, Rose McGowan, Jamie Kennedy, et peu de camées de choix et vous avez une rangée de talents de meurtriers.

En parlant de camées, parlons de l’ouverture du film. Peut-être plus que le film lui-même, l’ouverture pré-générique de Scream est un minuteur. Il met en place la méta-prémisse du film, nous présente un tueur effrayant avec une personnalité spécifique, délivre des tonnes de tension et de peur, et finalement sort le tapis de sous le public en tuant Drew Barrymore et présentant son cadavre vidé. Même aujourd’hui, c’est toujours une ouverture choquante et puissante qui est si efficace qu’elle agit en quelque sorte comme un court métrage autonome.

Il y a beaucoup à aimer à propos de Scream, de sa distribution éclectique de personnages à sa sensibilité slasher. Grâce à la compréhension intelligente de Craven des caractéristiques du genre, il fait toujours avancer le film à un rythme soutenu et l’ambiance de la pièce entière n’est qu’un amusement débridé. J’aime Scream et je comprends parfaitement pourquoi la plupart des gens l’adorent.

Mais Scream souffre d’un problème dont tous les grands succès sont victimes: leur influence est souvent le pire élément de leur héritage. Et l’influence de Scream a créé de sérieux problèmes d’horreur et de fandom d’horreur.

Le plus immédiat était que l’horreur grand public tentait de copier le ton et la voix uniques de Scream, et bien qu’il y ait quelques dignes successeurs comme Urban Legend, la majorité des slashers post-Scream étaient des imitations décevantes. Cela montre à quel point Scream était spécial dans l’exécution de ses objectifs.

Un autre effet secondaire malheureux de l’impact de Scream a été de transformer tout le monde en un supposé expert en horreur. Avec le personnage de Randy Meeks soulignant les «règles» présumées des films d’horreur, le public s’est transformé en autorité de fauteuil sur tout ce qui concerne le genre. Cela a conduit à beaucoup de films d’horreur (à la fois contemporains et classiques) visionnés à travers une lentille ironique. La question de savoir si cela a eu un impact durable sur toute une génération de fans d’horreur est un tout autre débat, mais il ne fait aucun doute que Scream a fait de ce point de vue la valeur par défaut pendant un certain temps.

La répercussion la plus pertinente de Scream pour cette chronique est ce qu’elle a fait à la perception de l’horreur des années 90. La raison pour laquelle j’ai commencé cette chronique était dans l’espoir que la décennie pourrait subir une réévaluation. J’ai le sentiment que c’est une décennie jonchée de classiques légitimes et de joyaux sous-estimés. Cependant, Scream continue de planer sur la conversation d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas. Ce qui m’étonne, c’est que Scream est une parodie délibérée du genre, et pourtant cette parodie est régulièrement saluée comme la référence de la décennie.

Cette perspective a fait tomber toute la décennie sous le contrôle des intentions satiriques de Scream et c’est vraiment dommage. Alors que Scream est un moment vraiment divertissant, c’est aussi tout ce qu’il est vraiment intéressé d’être. Tout commentaire supposé n’est vraiment que des blagues bien conçues, contrairement à l’autre film d’horreur des années 90 de Wes Craven qui a une tonne à dire sur le genre. Ce n’est pas que Scream soit insipide – encore une fois, le script de Williamson est intelligent – mais ses aspirations sont plus agréables pour la foule que réellement analytiques.

Pour réitérer, ne laissez pas cela comme une chape négative contre Scream lui-même. Il mérite tout l’amour qu’il reçoit, mais les retombées de sa popularité n’ont pas toutes été positives. Avec une autre entrée sur le chemin de certains cinéastes talentueux, j’espère qu’un nouveau Scream pourra se mettre un peu au microscope. Quoi qu’il en soit, tous les films Scream ont réussi à offrir des sensations fortes et beaucoup de rires. Pourtant, j’espère que maintenant que nous sommes à trente ans des années 90, la décennie peut commencer à se démarquer de la réputation de Scream.