"Scrooged", "Die Hard" et plus

Un mois après Netflix et Les Duffer Bros. (Matt et Ross Duffer) a fait l'inévitable officiel avec l'annonce que Choses étranges reviendrait pour une quatrième saison, les fans ont commencé à en savoir plus sur ce que la prochaine saison réserve aux téléspectateurs (y compris les rapports d'un casting pour quatre personnages masculins). Alors que la production commence à prendre forme (les principaux travaux de production devant commencer en janvier 2020), les scénaristes de la série proposent des mises à jour hebdomadaires via Twitter via ce qu'ils appellent affectueusement les «vendredis des magasins de vidéos».

Chaque vendredi, les fans apprendront les noms de 5 films dont les scénaristes ont discuté au cours de la semaine – des films qui auront une certaine influence sur la quatrième saison de huit épisodes. Voici un aperçu de ce qui est à l'affiche cette semaine alors que les scénaristes ferment le «magasin de vidéos» pour les fêtes (rattrapez les sélections précédentes ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et ici) – suivi de leur remorques pour aider aux «devoirs»:

Il est temps pour le dernier épisode 2019 de Video Store vendredi! – Scrooged

– Petites femmes (1994)

– Die Hard

– Seul à la maison

– Attrapeur de rêves – écrivains joyeux étrangers ☃️ (@strangerwriters) 20 décembre 2019

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=b2fTMi2hoYA (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=lWn4h2YLxGA (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=jaJuwKCmJbY (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=jEDaVHmw7r4 (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=FaAtvjev_So (/ intégré)

Journée «Stranger Things»!

Pour ceux d'entre vous qui débutent leurs vacances, Choses étranges La journée a lieu chaque année le 6 novembre et a été créée pour montrer l'amour, le respect et l'appréciation de la série à succès. L'importance de la date réside au cœur même de la franchise: c'était la date de la première saison où Will Byers (Noah Schnapp) a officiellement disparu dans l'Upside Down.

Après une journée de sortie de bêtisiers de saison, le Choses étranges les écrivains ont retardé la fin d'une journée de taquinerie en révélant le titre du premier épisode de la quatrième saison (écrit par les créateurs de la série) qui semble être un clin d'œil amical aux années 80 X Men des bandes dessinées:

à la recherche de nouveaux membres… êtes-vous en? pic.twitter.com/P1xAWNUPss – écrivains joyeux étrangers ☃️ (@strangerwriters) 7 novembre 2019

Il était une #StrangerThingsDay, le @strangerwriters nous a raconté le premier titre de l'épisode de Stranger Things 4 et nous ne nous sommes jamais remis. https://t.co/s2ZDsOUwKB – Choses plus étranges (@Stranger_Things) 7 novembre 2019

La confirmation du retour de la série a eu lieu plus de trois mois après le début de la troisième saison de l'émission, et avec les Duffer Bros.

«Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre relation avec Netflix. Au début de 2015, Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright et Matt Thunell ont pris une énorme chance sur nous et notre spectacle – et ont changé à jamais nos vies. De cette première réunion de pitch à la sortie de Stranger Things 3, toute l'équipe de Netflix a été tout simplement sensationnelle, nous fournissant le type de soutien, de conseils et de liberté créative dont nous avons toujours rêvé. Nous avons hâte de raconter beaucoup plus d'histoires ensemble – en commençant, bien sûr, par un voyage de retour à l'Upside Down! " – Matt et Ross Duffer

Bien qu'une date n'ait pas encore été annoncée pour le retour de la série, les fans ont une vidéo d'annonce à verser pour obtenir des indices – et il est difficile de ne pas utiliser le slogan «Nous ne sommes pas à Hawkins Anymore». à la fin – et compte tenu de la façon dont la saison dernière s'est terminée en termes de cliffhanger – les fans devraient s'attendre à passer beaucoup de temps à l'extérieur des limites de la ville de Hawkins:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=cIiDY4WA0oo (/ intégré)

"Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec Stranger Things et nous sommes ravis d'élargir notre relation avec eux pour apporter leur imagination vivante à d'autres projets de films et de séries que nos membres vont adorer. Nous avons hâte de voir ce que les Duffer Brothers ont en réserve lorsqu'ils sortiront du monde d'Upside Down. » – Ted Sarandos, CCO, Netflix

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!