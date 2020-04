SDCC 2020 retardé? San Diego Comic-Con et Coronavirus – Nouvelles dates?

HISTOIRES CONNEXES

Les organisateurs du San Diego Comic-Con semblent adopter une approche «spectacle doit continuer» pour l’événement de cette année.

Dans un tweet adressé aux participants potentiels, les cuivres du SDCC ont donné l’impression que la convention 2020 – prévue fin juillet – pourrait encore avoir lieu. Ceci malgré les avertissements sévères du gouvernement fédéral selon lesquels la pandémie de coronavirus pourrait durer jusqu’à l’été.

“Pour nos incroyables fans de Comic-Con et WonderCon: Nous comprenons à quel point le climat actuel a été difficile pour nous tous et apprécions votre soutien continu pendant ces temps difficiles”, a lu le tweet. «Personne n’a autant d’espoir que nous de pouvoir célébrer ensemble le # SDCC2020 en juillet. Alors que nous continuons de suivre la situation avec les autorités locales, nous publierons des mises à jour sur nos réseaux sociaux! Jusque-là, rappelez-vous: «Un héros est un individu ordinaire qui trouve la force de persévérer et de perdurer malgré des obstacles écrasants.» – Christopher Reeve. »

– San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 1 avril 2020

En février, plusieurs grands studios hollywoodiens envisageaient déjà la possibilité de se retirer de la convention des fans. “Il y a évidemment une inquiétude”, a déclaré un responsable anonyme dans un grand studio. “Pour l’instant, nous adoptons une approche attentiste.”

SDCC est une grande entreprise pour San Diego, générant l’année dernière un impact régional estimé à 149 millions de dollars pour la ville. Les hôtels commencent à accepter les réservations plus tard ce mois-ci, donc une décision est attendue prochainement.

