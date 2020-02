Se débarrasser d’un corps – / Film

Matthew Pope’S Du sang sur son nom est un thriller de vengeance à col bleu avec un nez dur helluva par rapport à d’autres spectacles d’action glamour où les conséquences n’ont pas d’importance. C’est un style de vie, une histoire de survie désagréable enracinée dans la famille et le désespoir pesant lourdement sur la poitrine du spectateur. Les comparaisons de Jeremy Saulnier sont appropriées, même si la brutalité n’est pas aussi horrible. J’ai eu la chance d’attraper le film au Festival international du film Fantasia de l’année dernière, où le titre de Pope a été acclamé, y compris ma critique complète qui loue tout, de la crasse non lavable du film à Bethany Anne LindPerformances douloureuses de.

Aujourd’hui sur / Film, nous avons un clip exclusif qui vous donne un avant-goût du genre de punching-back cyclique qui attend la mère indépendante de Lind.

Du sang sur son clip de nom

Ce qui est révélé n’est pas un spoiler, car le corps Leigh Tiller (Lind) peut être vu en train de se déplacer au début du film. Une femme se débrouillant seule laissée par un mari criminel mort, maintenant mêlée à une catastrophe dans une petite ville répandue par des chuchotements. Le fils de Leigh, Ryan (Jared Ivers) est en libération conditionnelle, son père Richard (Will Patton) est l’avocat local de la ville, et sa décision pourrait condamner leur nom de famille. Par décision, bien sûr, je me réfère à sa crise de légitime défense qui produit le cadavre du film.

Il s’agit de la transformation que subit Lind ou de son absence selon votre point de vue. La façon dont le pape annule nos définitions cinématographiques du «bien» et du «mal» suggère que l’existence est beaucoup plus compliquée. Chaque personnage se trouve propulsé par des motivations provoquées par les actions d’un autre, tous tourbillonnant ensemble dans ce récit déchirant sur la façon dont il peut se sentir comme s’il n’y avait pas de sort circonstanciel qui s’échappe malgré les combats bec et ongles. Lind l’œil proverbial de cet ouragan sans chance qui laisse dans son sillage une piste battue et frappée.

Blood On Her Name sortira le 28 février 2020, à la fois dans certains cinémas et disponible sur les plateformes VOD. Je vous suggère poliment de faire de cette tranche de rachat graisseuse une priorité pour la bonne soirée cinéma.

Consultez le synopsis complet ci-dessous:

Le cadavre gît à ses pieds, son sang coulant toujours sur le sol. C’était un accident, dû à la légitime défense, mais sa découverte pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le propriétaire du garage local Leigh Tiller et son fils. Dans une panique, Leigh décide de cacher le crime, nettoyant la scène sanglante et se bousculant pour se débarrasser du corps.

Mais peut-elle réellement faire disparaître un homme de la terre – de sa famille – les laissant éternellement perplexes? Alors que Leigh est tiraillée entre ses instincts primaires et sa conscience torturée, elle lutte pour garder ses péchés cachés de son père éloigné – un flic avec une longue histoire de compromis moral – et de la petite amie aux yeux vifs du défunt. Blood On Her Name est un thriller axé sur les personnages qui explore les questions de culpabilité, d’identité morale et l’irrévocabilité des choix dans les circonstances les plus sombres.

