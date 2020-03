«SEAL Team» 3 × 16 Aperçu: Sonny discipliné pendant six semaines

HISTOIRES CONNEXES

Le Sonny de SEAL Team est sur le point de subir un coup dur après avoir presque échangé des coups avec un poseur dans un bar chic, comme le montre cet aperçu exclusif.

Lors de notre dernière écoute, Sonny (joué par AJ Buckley) et Full Metal étaient arrivés de façon inattendue au bar où Clay traînait avec Rebecca et quelques grosses perruques de D.C. Lorsque Sonny a eu vent qu’un joli garçon régalait les femmes avec son faux statut de SEAL, il a fait ce que Clay ne ferait pas et a piégé le frère dans ses mensonges. La poussée verbale est alors venue se heurter, mais heureusement, l’escarmouche a été étouffée avant qu’elle ne devienne brutale.

Néanmoins, ce mercredi à 9 / 8c, Clay est appelé sur le tapis cette semaine par le capitaine Lindell, et dans l’aperçu ci-dessus, vous découvrez qu’il a été exclu du déploiement imminent de Bravo de trois mois à J-Bad, à la place fréquenter l’école militaire avancée, de retour au Texas.

Que pense Sonny de son voyage imprévu chez lui, et Jason (David Boreanaz) de le laisser se produire? Appuyez sur play ci-dessus pour l’échange intense de mots.

Parmi les visages que nous rencontrerons lors du prochain retour de Sonny dans le Lone Star State figurent son amie d’enfance Hannah (jouée par les sorcières d’East End Rachel Boston) et son père (je présume) Emmet, joué par John Savage de Carnivale.

Ailleurs dans l’épisode “Last Known Location”, Clay envisage un nouveau cheminement de carrière et Jason fait face à la pression du capitaine Lindell pour envisager la prochaine phase de sa carrière.

