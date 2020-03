«SEAL Team» Saison 3, épisode 13: Jessica Pare donne un aperçu de la perte de son équipe (?)

HISTOIRES CONNEXES

L’équipe SEAL de CBS a repris la saison 3 avec un parterre à bout de souffle qui a d’abord arraché le tapis sous nous en mettant Havoc lui-même dans la ligne de feu, puis a laissé les téléspectateurs avec un cliffhanger explosif, quand une opération secondaire purement volontaire est allée de côté.

Jessica Paré – après une brève réflexion sur le huitième anniversaire de sa performance Mad Men de “Zou Bisou Bisou” (post mortemed ici) – en avant-première pour TVLine le jeu de blâme qui arrive ce mercredi à 9 / 8c, à la suite de l’échec de cette mission .

TVLINE | Tout d’abord, parlez de cette scène la semaine dernière entre vous et David [Boreanaz], alors que Mandy et Jason ont exploré leurs sentiments respectifs au sujet des dommages collatéraux. Comment était-ce pour toi?

Ce qui est drôle, c’est que vous venez d’évoquer «Zou Bisou Bisou», ce qui n’était définitivement pas quelque chose avec lequel j’étais à l’aise. Le double a eu beaucoup d’action à Havoc que Judd [Lormand] et Toni [Trucks] et je l’ai fait, ce qui n’était pas non plus dans ma timonerie. Cependant, les conversations sur les sentiments sont définitivement dans ma zone de confort. [Laughs] Surtout dans ce contexte, bien sûr, car ce sont deux personnes qui ne discutent pas très souvent des sentiments. Même avec le langage entre Mandy et Jason, nous disons rarement exactement ce que nous ressentons, et dans cette conversation, le sous-texte parle plus fort que les mots. Elle lui demande d’aller chercher ce type, et il comprend pourquoi. Il comprend exactement ce qu’elle ressent.

Elle est la seule personne pour Jason dans sa vie – et je suppose que c’est la même chose pour elle – qui ne veut pas qu’il soit différent, qui l’accepte facilement comme lui-même, qui il est et qui peut le comprendre. Il y a cette compréhension tacite les uns des autres, comme un véritable système de soutien.

TVLINE | Concernant le jeu de tir avec lequel vous n’étiez pas à l’aise, comment vous êtes-vous rapidement acclimaté? Parce qu’il fallait le vendre.

Je vais vous dire que c’est l’un de ces moments où vous faites confiance au processus. [Laughs] Nous donnons à nos éditeurs une montagne et ils font une taupinière. Ils sont vraiment, vraiment bons pour nous faire bien paraître dans ce genre de choses. J’ai eu beaucoup d’aide des conseillers techniques – Kenny Sheard, Chase Rivera et Garrett Golden – et bien sûr Mike Massa, notre coordinateur de cascades. La façon dont nous tournons nos émissions est assez «rapide», conformément à la philosophie et à l’énergie de l’émission.

Courir au coin de la rue avec une arme que vous ne savez pas utiliser peut être un peu tendu. Il y a eu un coup où j’ai rechargé et j’ai continué à avoir le chargeur orienté dans le mauvais sens. [Laughs] Et quand j’ai finalement compris, ils me disaient: «Ne te frappe pas au visage» – et bien sûr, lors de la prochaine prise, je me suis frappé au visage. Je suis très maladroit à propos de tout ça. Et puis quand j’ai réalisé que je tirerais sur des gens, sur des cascadeurs…? Je leur ai présenté mes excuses à l’avance.

TVLINE | Cette semaine, nous entendons ces trois petits mots de Jason – «échec total de la mission». Il semble qu’au moins une tête va rouler à la suite de l’explosion au Venezuela.

Eh bien, quelqu’un a fait quelque chose de mal, et c’est le sens de l’épisode. Nous revenons en arrière et le reconstituons. Nous n’avions pas de surveillance, donc personne n’a vu l’ensemble du tableau.

TVLINE | Il ne s’agit donc pas de savoir qui, dans la chaîne de commandement, a fait le mauvais appel? Mandy a demandé cette opération, Jason l’a éclairé, Blackburn l’a laissé se produire….

Eh bien, il y en a un peu, bien sûr. Mandy a poussé assez fort et Jason a fait un appel qui pourrait ne pas être basé sur des informations sonores autant que sur des sentiments. Mais l’enjeu de l’émission en général est que vous devez faire ces appels assez lourds, de vie ou de mort, alors quand quelque chose ne va pas, à qui la faute?

TVLINE | Qu’est-ce qui vous épate lorsque vous voyez SEAL Team découper ensemble, tous produits et à la télévision?

La chose dont je suis le plus fier lorsque je regarde l’émission est l’attention portée aux détails techniques. Nous voulons raconter des histoires, bien sûr, mais nous nous efforçons de respecter les aspects techniques de ce que ferait cette équipe. Donc, je suis toujours frappé par la beauté non seulement du travail photographique, mais il y a une vraie chorégraphie pour beaucoup de protocoles techniques, la façon dont les gars se déplacent…. Je me surprends toujours à penser: “C’est plus beau que je ne le devine un spectacle sur la guerre.”

De plus, j’aime à quel point notre équipe travaille dur, à quelle vitesse nous nous déplaçons, à quel point tout est énorme. C’est un grand spectacle d’action / cascadeur, et les gens qui travaillent dans les coulisses sont la vraie affaire, et pour voir la quantité de travail qui va dans chacun de ces plans et la rapidité avec laquelle il se réunit…. Notre DP, Jimmy Muro, est très impliqué dans tout ce mouvement, où la caméra n’est jamais immobile. Parfois, nous terminons une scène et je me dis: “Oh, j’y étais?” Les caméras bougent toujours, vous devez donc toujours tout donner. Vous ne savez pas quand vous êtes devant la caméra.

TVLINE | J’essaie de me souvenir de tout ce que nous savons sur Mandy sur le plan personnel. J’ai l’impression qu’une fois au bar, elle a peut-être fait allusion à la façon dont les rencontres sont nulles…?

C’est ce que j’aime dans cette partie, et pourquoi je n’ai jamais poussé pour [personal details]: Je pense que c’est super rare d’avoir un personnage féminin que nous ne connaissons que par son travail. En général, avec un personnage féminin, nous pensons que nous devons raconter son histoire – «Avec qui sort-elle? A-t-elle un chat? Qu’y a-t-il dans son réfrigérateur? ” Au début, j’étais frustrée parce que je ne savais pas quelle était sa trame de fond et à quoi ressemblait sa vie, mais je pense que c’est une chose intéressante à son sujet. Elle a fait quelques références aux dates ou aux gars avec qui elle sortait, mais nous ne savons pas grand-chose sur elle.

TVLINE | Donc, alors que David Boreanaz a dit un jour: «Comment savez-vous que nous ne nous sommes pas déjà connectés tranquillement», vous ne vous en souciez pas.

Ce n’est jamais sur la page, donc ce n’est pas quelque chose que je joue. Je ne peux pas jouer quelque chose que je ne sais pas qui s’est passé ou non. Je pense que David et moi, en tant qu’acteurs, aimons vraiment travailler ensemble – nous nous amusons beaucoup dans nos scènes «Jandy», comme quelqu’un les appelle.

TVLINE | Regardez-vous le spectacle en tant que fan? Avez-vous une opinion sur qui Clay devrait être? Le personnage d’Alana Tol ou d’Adelaide Kane?

Je pense qu’il est difficile pour les téléspectateurs, pour le public, d’abandonner la personne qu’ils ont d’abord aimée. Vous vous attachez à quelqu’un et vous ne pouvez pas encore vraiment «voir» cette nouvelle personne. De plus, je n’ai pas encore travaillé avec Adelaide Kane, alors….

TVLINE | Rebecca a les connexions D.C., cependant. Elle pourrait mettre Clay sur la voie politique ou quelque chose du genre. Clay pour le président en 2028!

Oh, mon Dieu, ne serait-ce pas rêveur? “Rendez les présidents encore plus chauds!”

