Sean Conlon nous dit à quoi s’attendre dans la saison 2

Sean Conlon, magnat de l’immobilier et animateur de The Deed: Chicago de CNBC, a discuté avec Showbiz Cheat Sheet au sujet de la deuxième saison de l’émission. Voici ce que Conlon nous a dit sur les investissements immobiliers, les erreurs à éviter et les attentes des téléspectateurs cette saison.

Showbiz Cheat Sheet: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir entrepreneur immobilier?

Sean Conlon: Vous feriez mieux d’avoir une peau incroyablement épaisse, car vous devez être très résistant. Je dirais aussi confiance puis vérifie. Quoi que quelqu’un vous dise, vous devez avoir un élément de confiance parce que vous allez devoir travailler avec les gens. Mais vous devriez vérifier les faits. Deuxièmement, supposez que cela prendra deux fois plus de temps et coûtera deux fois plus que vous ne le pensez. Troisièmement, n’abandonnez jamais. Parce que la chose étonnante à propos du retournement à la maison et de la vie est que votre monde peut changer. Donc, peu importe la gravité de votre journée, rentrez chez vous, dépoussiérez et revenez. C’est encore le lendemain.

Vos deux premiers flips, vous pouvez

le seuil de rentabilité, vous risquez de perdre un peu d’argent. Mais si vous les considérez comme

leçon et une mise de fonds sur vos études, c’est l’un des rares moyens

Les gens normaux d’Amérique peuvent mettre le pied sur l’échelle pour faire fortune dans

immobilier.

CS: Quelles erreurs immobilières avez-vous commises et comment avez-vous récupéré?

Caroline du Sud: J’en ai trop

des erreurs pour savoir par où commencer. Je vais vous dire que je n’ai pas fait mes devoirs

et je me suis retrouvé au milieu d’un hôtel de 100 millions de dollars quand j’avais 30 ans.

Et je suis presque tombé en panne. Et pendant deux ans, j’en ai perdu des centaines et des centaines

de milliers de dollars par mois. Mais tu sais quoi? Si cela ne vous tue pas, et

ça ne devrait pas, vous pouvez continuer.

J’ai fait beaucoup d’erreurs. J’ai

en a fait trop pour pouvoir les énumérer. Mais je dis souvent dans l’émission,

il y a très peu à apprendre du deuxième coup de pied d’une mule. J’ai donc fait

beaucoup d’erreurs, mais je ne les ai faites qu’une seule fois.

CS: À quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre

à voir cette saison? Y a-t-il des surprises?

Caroline du Sud: Nous avons les entrepreneurs voyous habituels. Il semble qu’ils tombent des arbres. Ils sont partout. Je pense que le plus grand risque dans le retournement à domicile est l’entrepreneur voyou. Ils continuent juste à inventer de nouveaux types de voyous contractants.

Un bon entrepreneur vaut son pesant d’or. Et vous verrez dans cette émission que Lewis se présente constamment pour sauver la situation. Il est un peu comme Batman. Et Lewis est mon entrepreneur que je connais depuis près de 20 ans. Et il se présente toujours pour tout sauver. Et il est vraiment bon. Mais nous avons des entrepreneurs vraiment diaboliques cette saison, comme d’habitude. Donc, même si c’est une surprise, ce n’est pas une surprise.

