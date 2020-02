Seann William Scott Cast dans Fox Comedy Pilot ‘This Country’ – UK Series

HISTOIRES CONNEXES

Lethal Weapon n’est peut-être pas en service, mais Seann William Scott est prêt à faire rapport à Fox: L’acteur a rejoint le casting du pilote de comédie This Country en tant que série régulière, a appris TVLine.

Basé sur la série britannique, This Country est un faux documentaire à caméra unique qui suit les cousins ​​des petites villes Kelly et Shrub «alors qu’ils poursuivent leurs rêves, affrontent des défis et se battent pour des pizzas surgelées», selon la description officielle. Scott incarnera le père Joe, un chef de la communauté et figure paternelle des cousins. “Une greffe récente de Minneapolis”, le père Joe “fait de son mieux avec ce qu’il a.” Bien que les bouffonneries des cousins ​​mettent à l’épreuve sa patience, «il est résolu à rester optimiste et modèle.»

Jenny Bicks (Sex and the City, The Big C) est scénariste et productrice exécutive du pilote. Le directeur des demoiselles d’honneur, Paul Feig, dirigera le pilote et servira d’EP. Fox a remis à la série une commande de pilote en janvier.

Scott a récemment rejoint le casting de Fox’s Lethal Weapon en tant que policier du LAPD Wesley Cole dans la saison 3, en remplacement de la star sortante Clayne Crawford. (Fox a sabré la série l’année dernière.) Il est également bien connu pour son rôle de Stifler dans les films American Pie, ainsi que pour son rôle de voix dans la franchise d’animation Ice Age.

