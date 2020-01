Seasons “Premiere en couple et les gens sonnent

YG et Kehlani ont des gens qui parlent.



YG et Kehlani ont confirmé qu’ils étaient beaucoup réunis à l’after-party Grammy de Meek Mill qui les a vus se blottir ensemble et profiter de la compagnie de l’autre. Les choses se sont terminées entre les deux en octobre lorsque YG a été surpris en train d’embrasser une autre femme. “Il était ivre, s’est emporté et c’était très regrettable de s’être mis dans cette situation et d’avoir blessé Kehlani. Il n’a aucun lien romantique avec la fille, juste un moment d’ivresse emporté”, a déclaré son équipe à l’époque.

Bien qu’il soit clair que le couple a travaillé à travers les choses – et Kehlani a exprimé ses sentiments à travers la musique – ils ont clairement montré qu’ils vont toujours bien depuis qu’ils ont assisté à la première du documentaire YouTube de Justin Bieber à Los Angeles hier soir. Après avoir posé ensemble sur le tapis rouge, les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur réaction au retour de Kehlani sur YG. “YG ET KEHLANI SONT DE RETOUR ENSEMBLE !!! Ne tolérez pas ce qu’il a fait mais ils sont 🔥 ensemble! ❤️ #LifeIsShort”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté, “Sooo kehlaniandyg se remet ensemble maintenant hein ??? elle veut toujours être Mme jackson, elle veut toujours être son co-capitaine. “

Il est clair que YG et Kehlani ont quelque chose de spécial et bien que personne ne sache ce qui se passe entre deux personnes, les utilisateurs de Twitter pensent qu’ils le peuvent. Découvrez plus de réactions à leur romance ravivée ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

