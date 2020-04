Sebastián Jurado rêve de participer aux Jeux Olympiques

Mexico – Le jeune gardien mexicain de Cruz Azul, Sebastián Jurado, s’est dit satisfait de la décision prise par le Comité International Olympique (CIO) et la FIFA de laisser aux joueurs de 24 ans la possibilité de participer aux Jeux Olympiques. Tokyo 2020.

«J’aurai 24 ans, j’avais déjà terminé un long processus avec le personnel d’entraîneurs et les collègues qui comprenait des tournées et des matchs, ainsi que de longues concentrations; l’idéal était d’être flexible avec l’âge et de nous permettre d’arriver comme prévu », a-t-il déclaré.

Enfin, il a pris conscience que le sport n’est pas important pour l’instant, ce qui devrait vraiment être une priorité est de préserver la santé du monde face à la pandémie de COVID-19, mais a réitéré son enthousiasme à réaliser le rêve olympique.

«Il faut comprendre que la santé passe avant tout, mais nous nous étions préparés à chercher le billet olympique et nous étions inquiets. Au final, c’était la meilleure résolution pour maintenir la réglementation des personnes nées en 1997, nous l’avons donc reçue de la meilleure manière », a-t-il déclaré.

Le poste que Sebastián Jurado rêve d’assister aux Jeux Olympiques est apparu en premier sur Siete24.