Sebastian Stan célèbre le 107e anniversaire de Bucky avec une vidéo BTS

La star du Falcon et du soldat d’hiver Sebastian Stan a célébré le 107e anniversaire de Bucky Barnes avec une nouvelle vidéo dans les coulisses.

Alors que la nouvelle du mardi annonçait que la production de The Falcon et The Winter Soldier serait reportée en raison du coronavirus, cela n’a pas empêché Sebastian Stan de célébrer. Mardi marque également l’anniversaire de Bucky Barnes, qui aura 107 ans dans l’univers cinématographique Marvel. Bien sûr, Bucky a également passé des années dans la glace et deviendrait plus tard le soldat d’hiver. Cela signifie également que la prochaine série aura probablement lieu en 2024, car Bucky est né en 1917, plus le saut à cinq ans Avengers: Fin de partie.

Sebastian Stan a partagé une vidéo cool en coulisses sur Instagram avec la légende: «Nouvel an. Nouveau moi. #BuckytakesEurope. ” La vidéo de style rétro présente l’équipage chantant joyeux anniversaire à Sebastian Stan, qui a même un gâteau. Vous pouvez voir la vidéo des coulisses partagée par Sebastian Stan ci-dessous.

Pensez-vous que nous verrons un jour Bucky vieillir comme Steve Rogers l’a fait dans Avengers: Fin de partie? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Falcon et The Winter Soldier:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

Le Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur la prochaine série Disney Plus et le reste de l’univers cinématographique Marvel!

