Sebastian Stan dit que «le faucon et le soldat d’hiver» récompensera les fans de longue date du MCU

Les acteurs de The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision sont à pied d’œuvre pour le tournage de leur série, qui sera les premières émissions télévisées des studios Marvel sur Disney + lors de leurs débuts cet automne. Alors que l’intrigue de WandaVision reste un peu trouble, l’objectif de Falcon and the Winter Soldier est plus clair: à quoi ressemble la vie avant et après Captain America?

L’émission explorera à quoi ressemblera la vie de Sam et Bucky après le départ de Captain America, Steve Rogers. Mais l’émission examinera également comment, ou peut-être même si Sam veut vraiment être le nouveau Captain America.

Le prochain Captain America va-t-il se lever?

À la fin de Avengers: Fin de partie, un Steve Rogers vieillissant a remis son bouclier emblématique à Sam / The Falcon. De nombreux fans avaient pensé que Bucky / The Winter Soldier serait le candidat le plus probable étant donné que Bucky était son ami d’enfance.

Bien que rachetée par Bucky, les auteurs pensaient que donner une nouvelle arme au copain atteint du SSPT ne serait peut-être pas le plus sage.

Un Sam humble et ému a promis de faire de son mieux. Peu importe combien Sam voulait dire «à votre gauche», cependant, assumer un rôle aussi monumental ne sera pas facile, peu importe votre humilité et votre émotion. Rendre les choses plus compliquées est censé être l’idée que le gouvernement n’aime pas trop Sam en tant que nouveau Cap.

. note que l’histoire de la série semble être adaptée d’une histoire de bande dessinée où Steve affrontait John Walker, un autre super-soldat. Dans les bandes dessinées, Walker a corrompu le rôle de Captain America et Steve a cherché à le récupérer. Le spectacle MCU semble adapter cette histoire, seulement avec Sam prenant la partie ancienne de Steve.

Que dit Sebastian Stan du spectacle?

Bucky Barnes figurait dans la première image officielle de l’émission, Stan publiant une photo de son personnage marchant à travers une flaque d’eau vers des puits de lumière. Toby Hemingway a répondu de manière amusante sur Instagram: «Autour de la flaque d’eau, pas à travers; en a parlé un million de fois.

Stan, cité dans comicbook.com, a déclaré à propos de l’émission:

“Je veux dire, ce sera totalement en ligne avec tout ce qui s’est passé et ce que nous avons vu et ainsi de suite, mais ces personnages obtiennent un tel kilométrage supplémentaire en termes d’apprentissage sur qui ils sont maintenant, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils” en réfléchissant, et il y a beaucoup d’action, de comédie, vous savez qu’il va y avoir de la comédie. J’ai l’impression que tu vas être heureux. Je pense que tu vas être très heureux. Et il y a des trucs fous, comme des trucs que vous ne voyez pas venir de nulle part. “

Cela donne l’impression qu’il y aura beaucoup de services aux fans. Contrairement à d’autres grandes franchises, cependant, le MCU ne laisse généralement pas le service des fans dominer tellement l’histoire qu’il est en fait distrayant. Il reste maintenant à voir quelle série de MCU avec des «trucs fous» sortira en premier.

Qui viendra en premier, «Falcon» ou «WandaVision?»

Auparavant, The Falcon and the Winter Soldier devait être le seul spectacle MCU à sortir en 2020. Maintenant, Marvel a mélangé l’ordre de sortie, WandaVision devant également débuter à la fin de 2020. La seule chose est que nous ne le faisons pas savoir avec certitude quelle émission apparaîtra en premier maintenant.

Il serait logique que The Falcon and the Soldier soit toujours le premier, car il semble que ce soit le spectacle Marvel le plus typique qui donnerait mieux le ton à tous les spectacles à venir. WandaVision, conçu par Kevin Feige lui-même, est un plus gros pari, avec son mélange de sitcom et de tropes de super-héros.

WandaVision est censé préparer le terrain pour le film de mai 2021 Doctor Strange dans le multivers de la folie. Compte tenu de cela, il est plus probable que ce soit le deuxième spectacle Marvel hors de la porte.

Quelle que soit la commande, Marvel prépare un coup de poing de bon augure pour l’automne 2020.