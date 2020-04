Sebastian Stan dit que nous devrons attendre un peu avant la sortie du prochain film Avengers

Sebastian Stan a récemment révélé que nous devrons attendre un certain temps avant que le prochain film Avengers arrive dans les cinémas.

Avengers: Fin de partie a honoré le grand écran l’an dernier, devenant le film le plus rentable au monde et renforçant encore la puissance de Marvel Studios. Le film Avengers a mis en évidence tout ce que l’univers cinématographique Marvel avait construit, y compris presque tous les héros pour une bataille climatique fantastique. Fin du jeu était un type de film unique, ce qui signifie que nous devrons attendre un certain temps pour le prochain film de la franchise Avengers selon Sebastian Stan.

Dans une récente interview avec Variety sur Instagram Live, Sebastian Stan a expliqué qu’il n’avait aucune idée du moment où le prochain film Avengers sortira dans les salles de cinéma, mais il est certain qu’il ne sortira pas avant un moment.

«Oh je ne sais rien. Tu sais que je n’en sais rien. Tu sais, je suis juste … je suis juste un homme. Non, j’essaie de … Nous devons d’abord trouver quelques autres missions avant même d’y arriver. Je dois m’occuper de cette autre personne avec qui je dois m’occuper. C’était bien d’avoir une pause avec lui. Anthony, Mackie, c’était juste agréable d’avoir un peu de calme dans cette quarantaine sans lui. Mais, nous devons d’abord découvrir quelques aventures ensemble avant d’y arriver. »

Étant la star effrontée qu’il est, Sebastian Stan a jeté de l’ombre sur sa co-star The Falcon et le soldat d’hiver Anthony Mackie, qui n’a pas vu depuis un certain temps en vertu de la quarantaine. La série est actuellement en pause pour la pandémie de coronavirus, donc on ne sait pas quand Stan et Mackie reviendront pour terminer le tournage de la série.

Comme pour tous les films Avengers à venir, il est sûr de dire que nous n’en verrons pas jusqu’à ce que la toute nouvelle génération de héros soit établie. Ceux-ci incluent The Eternals, Shang-Chi et même Moon Knight. Une fois que ces gens auront leur propre base de fans, nous sommes sûrs que le soldat d’hiver de Sebastian Stan les dirigera dans le prochain film Avengers.

Quand pensez-vous que le prochain film Avengers sortira? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Endgame:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Variété