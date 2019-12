Sebastian Stan dit qu'il est devenu trop swole pour le bras prothétique du soldat d'hiver

Le faucon et le soldat d'hiver on dirait que ça se passe plutôt bien. Ce sera le premier de nombreux spectacles MCU exclusifs à Disney Plus et devrait être lancé à l'automne 2020. L'intrigue verra une lutte de pouvoir entre nos héros et le gouvernement américain à la suite de la décision de Steve Rogers de remettre le manteau de Captain America jusqu'à Sam Wilson / le Falcon, leur candidat préféré étant l'agent américain secrètement dérangé.

Le spectacle devrait également donner à Sebastian Stan son temps pour briller en tant que Bucky Barnes. Le personnage est présent pour chaque crossover MCU majeur depuis Capitaine Amérique: Le Soldat de l'Hiver mais a souvent été légèrement négligé malgré un arc rédempteur lent. Mais le personnage de Bucky ne sera pas la seule chose qui se développera, comme son corps aussi.

Dans une interview avec Men’s Health, Stan a expliqué qu’il avait grossi et les difficultés que cela lui occasionnait lors de l’intégration dans ses différents bras prothétiques. Il rit quand l'intervieweur lève le bras et explique que le costume s'est amélioré dans chaque film dans lequel il a été. Pour Le soldat d'Hiver bras, il devait se lubrifier pour pouvoir s'y faufiler.

"C'était comme avoir un énorme marteau attaché à moi, mais cela avait l'air incroyable dans le film, et cela a en fait informé beaucoup de mon langage corporel."

Mais vous pouvez couper le «lubrifiant pour les bras» du pilote de Stan, car il n'en avait plus besoin au moment de Captain America: guerre civile comme ils ont mis une manche à l'intérieur. Cependant, dans la période intérimaire, il avait décidé de travailler encore plus dur afin de suivre ses co-stars musclées, expliquant:

«J'étais tellement peu sûr d'être autour de ces putains de mecs massifs, alors j'ai commencé à soulever très lourd et à manger beaucoup. Je me souviens que je me suis présenté et j'étais un peu plus grand que je ne l'étais Le soldat d'Hiver. Le bras était un peu tendu. Je perdais la circulation. "

En parlant du bras de Bucky, il a laissé entendre plus tôt dans l'année que le design Wakandan qu'il portait actuellement avait des caractéristiques secrètes qui n'avaient pas encore été révélées. Donc, si vous suivez les épreuves et les tribulations de Sebastian Stan et de Bucky Barnes en ce qui concerne les bras métalliques maniables, attendez-vous à d'autres nouvelles importantes Le faucon et le soldat d'hiver.