Sebastian Stan dit qu'il s'est trop déchiré pour sa prothèse de soldat d'hiver

Avengers: Fin de partie La star Sebastian Stan a révélé qu'il avait une fois acquis trop de muscles pour tenir dans son bras prothétique Winter Soldier.

Alors que Bucky Barnes de Sebastian Stan a apparemment péri dans le premier film de Captain America, le personnage est revenu sous la forme du soldat d'hiver pour la suite. Pour son rôle de soldat de l'hiver, Sebastian Stan a dû porter des prothèses afin d'amener le bras robotique du personnage sur grand écran.

Cependant, une rumeur a circulé alléguant que Sebastian Stan avait gagné trop de muscle pour tenir dans sa prothèse Winter Soldier pour Captain America: guerre civile. Lors d’une entrevue avec Men’s Health, Sebastian Stan a admis qu’il n’était en fait pas en mesure de s’intégrer dans son bras de soldat Capitaine Amérique film après avoir construit trop de muscle. Voici ce qu'il a dit au site:

«J'étais tellement peu sûr d'être autour de ces putains de mecs massifs, alors j'ai commencé à soulever très lourd et à manger beaucoup. Je me souviens que je me suis présenté et j'étais un peu plus grand que je ne l'étais Le soldat d'Hiver. Le bras était un peu tendu. Je perdais la circulation. "

Sebastian Stan devrait reprendre son rôle de Bucky Barnes dans la série Marvel Studios Le faucon et le soldat d'hiver pour le service de streaming Disney Plus.

Le faucon et le soldat de l'hiver est actuellement la première série de Marvel Studios à faire ses débuts sur Disney Plus. Situé après les événements de Avengers: Fin de partie, la rumeur veut que la série se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes de Sebastian Stan alors que le premier se trouve confronté à la résistance du gouvernement américain et à son opposition à ce qu'il prenne le manteau Captain America.

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier stars Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain.

Le faucon et le soldat de l'hiver fera ses débuts sur Disney Plus fin 2020. Restez à l'affût des dernières nouvelles concernant Sebastian Stan et l'univers cinématographique Marvel.

