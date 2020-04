Sebastian Stan explique la dernière scène de Bucky et Steve dans Avengers: Endgame

Avengers: Fin de partie a présenté beaucoup de dynamiques préférées des fans dans ses trois heures de fonctionnement, mais il n’y avait pas de place pour tous. En particulier, les amoureux de Marvel se sont plaints de la façon dont l’amitié entre Steve et Bucky a été brisée dans le film au cours de la dernière année. Nous n’avons pas beaucoup d’informations, par exemple, sur la façon dont le soldat de l’hiver se sent à propos de son meilleur copain dans le passé pour vivre heureux pour toujours avec Peggy Carter.

Dans une nouvelle interview sur le film pour son premier anniversaire (qui était hier), cependant, la star Sebastian Stan a offert ses réflexions sur cette scène finale avec les deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale ensemble. Juste avant que Steve ne disparaisse dans le royaume quantique, ils s’embrassent d’une manière qui semble assez finale, suggérant fortement que Bucky sait ce que son ami va faire. Lorsqu’on lui a demandé si c’était son intention, Stan a répondu à THR:

«Oh, mille pour cent, oui. Je l’ai joué au revoir. Ce que je jouais était: «D’accord, je sais qu’il s’en va, et il ne reviendra pas. Je ne peux pas en parler, car si je le fais, alors ils vont essayer de l’empêcher de faire ce qu’il veut faire. Donc, je dois soutenir ça. “C’est ce que je jouais dans la scène. Soudain, quand il revient, je joue comme, “Oh! Eh bien, il ne m’a pas dit qu’il allait faire ça. Je savais qu’il allait partir, et même si je savais ce qu’il allait faire avec le bouclier, je ne savais pas qu’il allait apparaître là-bas maintenant et être plus âgé. »Alors, je jouais ça.»

Nous avons précisé que Bucky était au courant du plan de Steve de retourner dans les années 40 auparavant, mais la confirmation de Stan qu’il ne savait pas s’attendre à ce que Old Man Cap soit intéressante à apprendre. Dans le film, ce n’est pas tout à fait clair, car Bucky s’adapte à l’apparence surprise plus rapidement que Sam. Mais maintenant nous savons que c’est parce qu’il était au courant de la plupart des faits. Il savait même que Steve avait l’intention que Sam Wilson devienne Captain America.

Stan a poursuivi en disant que c’était un défi «excitant» quand on jouait à Bucky pour traverser autant que possible à travers sa performance, car le personnage a toujours été un homme de peu de mots.

“Ecoute, j’aime une bonne scène avec le dialogue, mais parfois, je trouve ça vraiment intéressant quand il n’y a pas grand-chose à dire. Et curieusement, c’est en quelque sorte la marque de fabrique de Bucky. Ensuite, vous regardez le comportement, vous regardez les yeux et vous vous demandez à quoi ils pensent. Vous êtes plus impliqué et à l’écoute. Donc, c’est toujours amusant pour moi d’essayer de faire autant que je peux sans dialogue. C’est excitant en tant qu’acteur parce que je me demande alors ce que les gens en retirent. Dans cet aspect, c’est amusant. “

Dans la même interview, Stan explique pourquoi Steve a pris la bonne décision en nommant Sam comme son successeur dans Avengers: Fin de partie au lieu de Bucky. Il donne également un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans The Falcon and the Winter Soldier, la première série télévisée de Marvel à sortir sur Disney Plus – avec un peu de chance cette année.

Source: The Hollywood Reporter