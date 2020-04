Sebastian Stan explique pourquoi Bucky n’a pas obtenu le bouclier dans Avengers: Endgame

Comme toute effusion d’amour pour elle sur les réseaux sociaux aujourd’hui – pour son premier anniversaire – le montre clairement, Avengers: Fin de partie est une entrée phénoménalement populaire dans le MCU. Cela dit, il y a encore beaucoup de fans qui ont des problèmes avec la façon dont il résume certains des scénarios des personnages. L’un des principaux points de discussion est la décision de Steve de remettre son bouclier, et donc le manteau de Captain America, à Sam Wilson au lieu de Bucky Barnes, son ami le plus âgé et le plus cher.

Les cinéastes ont déjà défendu cette décision, tout comme Bucky lui-même Sebastian Stan. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, la star de Winter Soldier a encore une fois offert ses réflexions sur les raisons pour lesquelles Steve avait fait le bon choix dans le film. Et ses derniers commentaires pourraient simplement influencer quelques fans sur sa façon de penser.

“C’est là que je me sentais comme si le personnage était à la fin de Avengers: Fin de partie. C’est aussi ce qu’il voulait pour Steve. Comme toute personne qui finit par être traumatisée par une expérience de guerre, elle en a été affectée pour le reste de sa vie. Donc, ce qui ressemblait à un désir de redémarrage – pour lui et pour Steve en quelque sorte. Je n’avais pas nécessairement l’impression que le bouclier allait être ça. Steve remonte dans le temps et dit: «Je vais prendre quelque chose pour moi maintenant. Je suis ici pour tous ces gars et j’ai fait de mon mieux. Je suis juste un homme, et je vais y retourner et essayer de vivre ma vie. “Je pense que c’est quelque chose que Bucky voudrait pour son meilleur ami, et en même temps, Steve dit à Bucky,” Tu vas y aller aussi. Je ne vais pas te mettre cette chose. Nous allons tous les deux vivre notre vie – les vies qui nous ont été retirées dans les années 40 lorsque nous nous sommes enrôlés. Donc, c’est là que je me sentais qu’ils étaient à la fin du film. “

C’est une façon intéressante de voir les choses, et pas une que beaucoup de gens ont envisagée auparavant. La plupart des critiques n’aiment pas ce que l’on ressent comme si Steve mettait Bucky sur la touche et offrait un excellent cadeau à Sam. Stan, cependant, voit le fait que Steve ne charge pas Bucky avec le manteau de Captain America comme le vrai cadeau, car il lui donne l’opportunité de trouver une vie loin du champ de bataille, tout comme il l’a fait avec Peggy Carter dans le passé .

Le seul inconvénient de cette interprétation est qu’il ne semble pas que Bucky va prendre sa retraite de si tôt. Il reviendra aux côtés de Sam dans The Falcon and the Winter Soldier, par exemple, où la paire se heurtera à la fois au vieil ennemi Baron Zemo et au choix du gouvernement pour le nouveau chapeau, John Walker AKA Agent américain. Stan laisse-t-il entendre que Bucky aura fini avec le concert de super-héros à la fin du spectacle, cependant? Pourrait être.

Sam est-il le bon choix pour le prochain Captain America? Ou Bucky a-t-il été Avengers: Fin de partie? Faites entendre votre opinion dans les commentaires.

Source: The Hollywood Reporter