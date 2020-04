Sebastian Stan explique pourquoi il n’était pas le prochain Captain America

Sebastian Stan, qui joue Bucky Barnes, alias le soldat d’hiver, dans les films Marvel, a récemment rencontré le Hollywood Reporter et a pris le temps d’expliquer un élément persistant de Avengers: Fin de partie cela n’a jamais eu de sens – pourquoi Bucky n’a pas hérité du bouclier de Captain America.

“Comme toute personne qui finit par être traumatisée par une expérience de guerre, [Bucky] en a été affecté pour le reste de sa vie » Expliqua Stan. «Donc, ce qui ressemblait à un désir de redémarrage – pour lui et pour Steve en quelque sorte. Je n’avais pas nécessairement l’impression que le bouclier allait être ça. Steve remonte dans le temps et dit: «Je vais prendre quelque chose pour moi maintenant. Je suis ici pour tous ces gars et j’ai fait de mon mieux. Je suis juste un homme, et je vais y retourner et essayer de vivre ma vie. “Je pense que c’est quelque chose que Bucky voudrait pour son meilleur ami, et en même temps, Steve dit à Bucky,” Tu vas y aller aussi. Je ne vais pas te mettre cette chose. Nous allons tous les deux vivre notre vie – les vies qui nous ont été retirées dans les années 40 lorsque nous nous sommes enrôlés. »

Stan a poursuivi en expliquant qu’il avait toujours cru que Sam Wilson, alias Falcon, était l’homme clair pour prendre le relais pour d’autres raisons qui pourraient être explorées dans le prochain Le faucon et le soldat d’hiver Émission de télévision.

“Sam, pour moi, a toujours été l’homme clair pour endosser ce manteau pour de nombreuses raisons, qui viennent également avec beaucoup plus de bagages qui seront explorés dans la série. Je suppose que vous devrez vous connecter à Disney + pour savoir pourquoi. (Rires.) À la fin de Fin du jeu, pour Steve ou Bucky, ce n’est vraiment pas à propos du bouclier. “

L’acteur a en outre taquiné la série Disney + en révélant que le ton est plus proche du populaire Captain America: Winter Soldier comme c’est “Ancré et très présent dans le monde tel que nous le connaissons”, mais qu’il comprend également “Beaucoup de scènes d’action massives, massives mélangées avec une profonde concentration sur le caractère.”

«C’est ce qui est vraiment excitant à ce sujet. Nous arrivons à le garder dans le monde du cinéma, donc c’est reconnaissable de cette façon, mais en même temps, ces personnages gagnent beaucoup plus de temps pour nous tous pour les explorer. Nous pouvons les placer dans des situations dans lesquelles nous n’avons jamais pu les placer auparavant, car vous disposez maintenant de six heures au lieu de deux. C’est toujours une découverte. “

Malheureusement, nous sommes encore loin de voir l’émission Marvel car la production a été arrêtée en raison du coronavirus. À l’origine, la série devait être diffusée en août, mais pour l’instant, on ne sait pas quand la série sera diffusée.

Anthony Mackie (À bout portant) et Sebastian Stan (Moi, Tonya) reprendra leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les vétérans du MCU, Daniel Bruhl et Emily VanCamp, devraient revenir respectivement en tant que Helmut Zemo et Sharon Carter. Aucun des deux personnages n’est apparu à l’écran depuis Captain America: Civil War en 2016.

Lors du panel Marvel Studios à D23 Expo 2019, il a été révélé que Wyatt Russell (Lodge 49, Black Mirror) avait rejoint la série pour le rôle d’agent américain du personnage de Marvel Comics. Miki Ishikawa (The Terror: Infamy), Desmond Chiam (Now Apocalypse), Carl Lumbly (Doctor Sleep, Supergirl) et Noah Mills (The Enemy Within) ont également été choisis pour la série.

Le faucon et le soldat d’hiver ne peut fonctionner que pendant six épisodes, mais il se connectera avec le plus grand MCU.