Sebastian Stan jette de l’ombre à la fin de Bucky dans Avengers: Endgame

La relation entre Steve Rogers et Bucky Barnes était une partie importante de chacun des trois films Captain America. Amis depuis l’enfance et servant ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, Rogers pensait que Bucky était mort lors des événements de The First Avenger. Mais il a ensuite appris que son meilleur bourgeon avait en fait subi un lavage de cerveau et est devenu plus tard le soldat de l’hiver.

Bien sûr, cela a finalement été résolu et leur histoire a pris fin en Avengers: Fin de partie, où un vieux Steve a transmis le titre et le bouclier de Captain America. Sauf que, dans une tournure inattendue, ce n’était pas pour son vieil ami d’enfance. Au lieu de cela, il a choisi Sam Wilson / le Falcon et les conséquences de cela seront au centre de la série Disney Plus The Falcon et The Winter Soldier.

De toute évidence, cependant, les fans de Bucky n’étaient pas satisfaits de la décision de Steve et il semble que Sebastian Stan, qui joue le personnage, n’était pas satisfait non plus. Sur Instagram, l’acteur a partagé un Tweet appelant Marvel pour une mauvaise écriture en ce qui concerne ce qui s’est passé dans Fin du jeu et la conclusion de l’histoire de Steve et Bucky. Bien que Stan ne l’ait pas commenté, il a mis un emoji au visage rougi, indiquant apparemment qu’il est d’accord avec les pensées de ce fan.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c’est que peu de temps après que l’acteur a partagé cela, l’acteur de Star Wars Sequel Trilogy John Boyega a sauté sur Twitter pour accueillir la star du MCU. La question de savoir pourquoi il l’accueille est à débattre, mais vous pouvez voir son cryptique Tweet ci-dessous.

Bienvenue M. Stan! Bienvenue. pic.twitter.com/iuhHD2bbnR

– John Boyega (@JohnBoyega) 30 janvier 2020

Bien sûr, étant donné que Boyega a récemment critiqué The Rise of Skywalker, il est probable que cela fasse référence à ses propres critiques du film et à la façon dont il a géré certains arcs de personnages. Mais encore une fois, les deux acteurs ont veillé à garder leurs messages assez timides, laissant les fans sauter à leurs propres conclusions.

Cela étant dit, il est facile de dire que Stan et Boyega pensent que leurs personnages méritaient mieux que ce qu’ils ont obtenu et il sera intéressant maintenant de voir si quelqu’un d’autre de Avengers: Fin de partie décide de parler et de jeter un peu d’ombre sur le film.