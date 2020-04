Sebastian Stan partage les détails de la série Disney + “Le faucon et le soldat de l’hiver”

La première série Marvel à arriver exclusivement sur Disney + sera “Le faucon et le soldat de l’hiver” et devrait être lancée sur la plate-forme de streaming en août. Cependant, il est possible que cela finisse par être retardé comme récemment, l’acteur de Winter Soldier, Sebastian Stan, s’est entretenu avec le Hollywood Reporter et a partagé quelques détails sur le spectacle à venir, y compris révéler que le tournage n’était pas terminé avant le verrouillage.

Avant l’arrêt, est-il vrai que vous n’étiez qu’à une semaine de l’emballage?

Non, nous étions probablement au moins deux ou trois, mais ne me citez pas là-dessus.

Le tournage a été confronté à de nombreux problèmes, y compris un tremblement de terre à Porto Rico, qui a entraîné un changement de lieu en janvier, puis en mars, l’équipe a dû quitter d’urgence Prague à cause du coronavirus.

Il a également expliqué plus en détail comment ils ont filmé la série et pourquoi Falcon a plutôt reçu le bouclier.

Avez-vous tourné The Falcon and the Winter Soldier comme une émission de télévision ou un film?

C’était comme les deux. À bien des égards, cela ressemblait à un film. Encore une fois, nous n’avons pas terminé; nous avons encore des choses à faire. Ce que j’aimais, c’était que, tonalement, c’était à peu près dans le même monde que Captain America: The Winter Soldier, ce qui était l’une de mes expériences préférées que j’ai jamais eu, point. Donc, dans un sens, elle était ancrée et très présente dans le monde tel que nous le connaissons. Mais, il est également vraiment plein à craquer avec beaucoup de scènes d’action massives, massives mélangées avec une profonde concentration sur le caractère. C’est ce qui est vraiment excitant à ce sujet. Nous arrivons à le garder dans le monde du cinéma, donc c’est reconnaissable de cette façon, mais en même temps, ces personnages gagnent beaucoup plus de temps pour nous tous pour les explorer. Nous pouvons les placer dans des situations dans lesquelles nous n’avons jamais pu les placer auparavant, car vous disposez maintenant de six heures au lieu de deux. C’est toujours une découverte.

Il a également expliqué pourquoi il pensait que Steve Rogers n’avait pas passé le bouclier Captain America à Bucky:

Le MCU – comme je l’ai vu de mon humble point de vue – est un peu différent à cet égard pour les bandes dessinées. Là où nous sommes arrivés avec lui à la fin, je me sentais plus comme s’il était dans un endroit avec un désir de libération: recommencer, recommencer la vie en quelque sorte, découvrir qui il est à nouveau tout seul et laisser tout cela derrière . Oui, tout s’est passé, mais à un moment donné, tu dois comprendre tes erreurs, ce qui s’est passé et essayer de recommencer. C’est là que j’ai eu l’impression que le personnage était à la fin de Avengers: Fin de partie. C’est aussi ce qu’il voulait pour Steve. Comme toute personne qui finit par être traumatisée par une expérience de guerre, elle en a été affectée pour le reste de sa vie. Donc, ce qui ressemblait à un désir de redémarrage – pour lui et pour Steve en quelque sorte. Je n’avais pas nécessairement l’impression que le bouclier allait être ça. Steve remonte dans le temps et dit: «Je vais prendre quelque chose pour moi maintenant. Je suis ici pour tous ces gars et j’ai fait de mon mieux. Je suis juste un homme et je vais y retourner et essayer de vivre ma vie. ” Je pense que c’est quelque chose que Bucky voudrait pour son meilleur ami, et en même temps, Steve dit à Bucky: «Tu vas y aller aussi. Je ne vais pas te mettre cette chose. Nous allons tous les deux vivre notre vie – les vies qui nous ont été retirées dans les années 40 lorsque nous nous sommes enrôlés. ” C’est donc là que je me sentais à la fin du film. Je ne pense pas qu’il y ait un désir ou des pensées contradictoires concernant la prise de ce manteau. Sam, pour moi, a toujours été l’homme clair pour endosser ce manteau pour de nombreuses raisons, qui viennent également avec beaucoup plus de bagages qui seront explorés dans la série. Je suppose que vous devrez vous connecter à Disney + pour savoir pourquoi. (Rires.) À la fin de Fin du jeu, pour Steve ou Bucky, ce n’est vraiment pas à propos du bouclier.

Avec cette série ressemblant plus à une suite de “Captain America: The Winter Soldier”, ce sera sans aucun doute l’une des plus grandes séries à venir à Disney +. Espérons que le tournage pourra bientôt commencer afin que le spectacle ne soit pas retardé.

Avez-vous hâte de voir «Le faucon et le soldat de l’hiver»?

