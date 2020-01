Sebastian Stan partage l’image de l’ensemble «Falcon & The Winter Soldier»

La star du Falcon et du soldat d’hiver Sebastian Stan a partagé une nouvelle photo de l’ensemble de la série Disney Plus.

Sebastian Stan reprendra le rôle de Bucky Barnes dans The Falcon and the Winter Soldier, qui le verra ainsi que sa co-star Anthony Mackie affronter le baron Zemo. Le Falcon et le soldat d’hiver seront l’une des nombreuses séries du service de streaming Disney Plus qui se lieront officiellement au plus grand univers cinématographique Marvel, nous donnant un regard différent sur certains de nos personnages préférés.

Anthony Mackie et Sebastian Stan ont travaillé dur pour le tournage de la série, bien que peu de choses aient été publiées par les canaux officiels jusqu’à présent. Plus tôt cette semaine, Sebastian Stan est allé sur Instagram pour partager un tout nouveau regard sur son personnage sur le tournage de The Falcon et The Winter Soldier. Vous remarquerez que dans l’image, Sebastian Stan berce des cheveux plus courts que ceux que son personnage voit généralement, quelque chose qui, espérons-le, signale une croissance importante pour le tueur soviétique ayant subi un lavage de cerveau. Vous pouvez consulter la photo du jeu Le faucon et le soldat d’hiver de Sebastian Stan ci-dessous.

Sur l’image, Sebastian Stan est dans un entrepôt miteux rempli de graffitis et d’une flaque d’eau intimidante. Au milieu, vous trouverez The Winter Soldier lui-même en sentinelle, attendant que le combat vienne à lui. Il n’y a pas grand-chose à faire, mais c’est certainement agréable de voir des images de The Falcon et The Winter Soldier provenant des acteurs eux-mêmes.

Êtes-vous ravi de voir Sebastian Stan et Anthony Mackie reprendre leurs rôles dans The Falcon and the Winter Soldier?

Le Falcon and Winter Soldier est actuellement la première série Marvel Studios à faire ses débuts sur Disney Plus. Se déroulant après les événements de Avengers: Fin de partie, la rumeur veut que la série se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes d’Anthony Mackie alors que le premier se trouve confronté à la résistance du gouvernement des États-Unis et à son opposition à lui prendre le manteau Captain America.

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain.

Le Falcon and Winter Soldier fera ses débuts sur Disney Plus fin 2020.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles?

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.