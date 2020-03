Sebastián Yatra en quarantaine volontaire pour coronavirus | Instagram

L’auteur-compositeur-interprète colombien Sebastián Yatra a informé ses partisans de son état de santé et de la décision drastique qu’il avait prise en se soumettant à un mise en quarantaine volontaire en raison du voyage qu’elle avait effectué à Madrid.

Yatra a confirmé qu’il reste en isolement pour pur la prévention et ce serait complètement bénévole pendant 14 jours, suivant les recommandations du gouvernement de votre pays après son arrivée cette semaine de Madrid.

Après s’être installé à Medellín; Sebastián a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs vidéos dans lequel il a informé ses disciples de son situation sanitaire et a expliqué que pas malade.

Je viens d’arriver de Madrid à Medellín et c’est très fou car cela s’applique (une recommandation du gouvernement) à toutes les personnes arrivant d’Europe qui doivent être isolées pendant 14 jours; jurer et signer. Il est très important que nous prenions tous soin de nous », a assuré le chanteur.

Jeudi, le Ministère colombien de la santé confirmé que dans votre pays il y a déjà 13 cas du coronavirus, après que quatre femmes ont été testées positives pour le test médical.

Prenons tous grand soin de nous et prenons les précautions nécessaires pour éviter la propagation. Je remercie Dieu, je vais très bien. Je vais prendre quelques jours à la maison avec ma famille et mes amis pour faire de la musique et me reposer. Bénédictions à tous en ce moment “, a écrit Sebastián dans la publication.

La vidéo a été publiée il y a trois jours et compte déjà plus de 1 million de likes et les commentaires sans fin de leur abonnés parce qu’ils étaient très inquiet pour votre santé.

Vous devez vous accrocher à Dieu, prier pour qu’ils trouvent une solution, avoir la foi que nous irons tous bien, prendre les précautions nécessaires et prendre soin de nos proches “, était l’un des commentaires.

En raison de son isolement dans sa maison, il a publié plusieurs images y vidéos dans votre compte Instagram et de tiktok le rendant plus proche que jamais de ses disciples.

Récemment téléchargé un vidéo où est-il chanter torse nu et jouer de la guitare, ce qui garantit que improvisé pour cette ballade sur ce que vous ressentez ces jours-ci.

