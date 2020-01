Sebastián Yatra est battu, finit par terre sans se défendre | Instagram

Le chanteur colombien Sebastián Yatra a été frappé si fort qu’il s’est retrouvé au sol et incapable de se défendre, a-t-il lui-même partagé en vidéo sur son compte Instagram.

Les vingt millions trois cent mille adeptes de l’interprète det “Traître” Ils pouvaient voir comment Sebastian avait été attaqué.

Jusqu’à présent, aucune nouvelle n’a été présentée concernant les vols le chanteur et la violence de sa part non plus, jusqu’à aujourd’hui.

Si vous êtes un fervent admirateur de Yatra, vous saurez qu’il est assez drôle, il fait constamment rire ceux en sa compagnie, il aime faire des blagues sur son amis et collègues mais cette fois ce n’était pas du tout une blague car on pourrait dire que c’était plus une expérience.

Bien que Sebastian dans un sujet qui s’occupe de son physique, on le voit dans certaines publications où il montre vos muscles, n’est pas quelqu’un qui consacre beaucoup de temps au gymnase même si son abdomen est marqué.

Ce qui s’est passé dans la vidéo, c’est qu’il voulait probablement prouver sa propre force ou sa résistance à un coup de un adversaire, alors il a laissé quelqu’un le frapper, l’action peut être vue au ralenti, la douleur était telle qu’il a fini par s’allonger sur le sol.

Ceux qui étaient dans le hall où “l’expérience” s’est déroulée se sont mis à rire et même le jeune homme qui l’a frappé rapidement est allé l’aider sans retenir le rire que Sebastian tenta de gifler pendant qu’il riait aussi de ce qui s’était passé.

Il ne fait aucun doute que les événements du Colombien n’ont pas de fin, beaucoup de ses partisans ont commenté la publication avec des emojis rires et certains que d’autres avec des rires.

Peut-être que pour le chanteur, son compte Instagram est aussi un léger répit de tant de travail et de pouvoir s’amuser avec son amis et collaborateurs Fait que ses fans l’aiment encore plus.

