Sebastián Yatra et Ricky Martin cherchent l’espoir dans “Manque d’amour”

Le chanteur Sebastián Yatra De sa maison de Medellín, il lance une toute nouvelle version en collaboration avec l’artiste Ricky Martin intitulée “Manque d’amour”.

Depuis son domicile, l’artiste colombien remplit la quarantaine mise en place par le gouvernement de ce pays. Lors d’une interview par téléconférence, il a souligné son expérience avec cette vidéo

La vérité est que Ricky l’a beaucoup soulevé avec sa voix et avec cette vidéo », a déclaré Yatra cette semaine dans une interview réalisée par téléconférence en prévision de ses débuts jeudi soir.

Dans sa version originale, qui sera interprétée par elle-même, qui se dégage de son album “Fantaisie“de 2019.

Il précise même qu’il avait déjà écrit à Martin s’il voulait l’interpréter, mais la star portoricaine était occupée à l’époque avec la naissance de sa fille Lucia.

Ce qui précède n’a pas causé Yatra il s’est découragé et en a profité pour annuler la vidéo originale qu’il avait planifiée.

La nouvelle production “L’amour manque”Est ​​une vidéo réalisée par Carlos Pérez lui-même qui a été enregistrée à Los Angeles.

Dans ce document, les deux chanteurs apparaissent dans un bâtiment Démoli avec un vieux piano et une voiture en feu, qui accompagne également l’apparition d’un groupe de danseurs à la chorégraphie puissante.

Lui-même le sujet Il parle d’une renaissance, il commence dans les cendres d’une déception et son émotion augmente jusqu’à ce qu’il atteigne l’espoir du pardon et de trouver un nouvel amour.

La lettre a été portée par Yatra En collaboration avec Mauricio Rengifo et Andrés Torres, l’artiste a également souligné que ce duo arrive au moment précis où plus d’amour est nécessaire dans le monde, pour la nature et pour valoriser ce que nous avons, également inspiré par la situation du coronavirus.

Nous avons un si grand réveil de la nature et de notre planète que quelque chose doit changer », a-t-il dit, en reliant la chanson à la situation actuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

Nous sommes fragiles, nous devons prendre soin de nous et nous valoriser davantage, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver à l’avenir … A la fin de la chanson, on ressent de l’espoir, comme si nous naissions de nouveau ».

À Yatra, plus de 14 jours de mise en quarantaine sur sa ferme famille Il est passé très calmement en compagnie de ses frères et de ses parents. Sur la propriété, vous avez la possibilité de faire de nombreuses activités, telles que lire, faire de l’exercice, jouer de la guitare et du piano ou jouer au football.

Le artiste Il a également laissé entendre qu’il essayait de se réinventer ainsi que son carrièreEn l’absence de producteurs, d’ingénieurs avec lesquels il ne peut pas travailler en étroite collaboration “nous essayons en quelque sorte de savoir comment enregistrer à distance, en étant aussi créatif que possible”, a-t-il déclaré.

Avec certains projets Dans la main, l’artiste voit un moyen de rester en contact avec son public via le streaming et les «histoires pour enfants» sont l’un des thèmes dont certaines surprises vont émerger, a-t-il dit.

De même, concernant la situation actuelle dans le monde, il a demandé un soutien à l’initiative de Martin de faire des dons à l’organisation. Espoir du projet, pour aider les hôpitaux et les médecins des États-Unis, de Colombie, de Porto Rico et d’autres endroits à collecter le plus de matériel possible pour contenir le virus et à prendre soin d’eux-mêmes.

