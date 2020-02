Sebastián Yatra et Tini Stoessel, il y a déjà une date de sortie en série pour Disney +

Sebastián Yatra et Tini Stoessel, il y a déjà une date de première série pour Disney + | Instagram

L’artiste colombien Sebastián Yatra avec sa petite amie Tini Stoessel révéler les détails et la date de sortie de la série qu’ils préparent pour Disney +.

Il s’est avéré que le couple d’artistes commencerait à enregistrer dans les trois prochaines semaines une série télévisée qui serait transmise via la plateforme de streaming. Disney +.

Ce qui précède a été révélé par le même artiste qui, après une participation reconnue à Prix ​​Lo Nuestro Il a offert quelques interviews dans lesquelles il a discuté des détails de ses prochains projets pour ce 2020.

Vous pouvez être intéressé Vidéo Sebastián Yatra embrasse Karol G sans penser à Tini Stoessel

Parmi ces plans figure la préparation de son nouvel appel simple “TBT“, une collaboration avec Rauw Alejandro et Manuel Turizo.

Je suis très excité de commencer à travailler avec Tinita “, a déclaré l’artiste en référence à sa petite amie, qui est le vétéran du couple en matière de télévision.

Jusqu’à présent, bien que Yatra ait évité de donner plus de détails sur ce projet, la presse argentine et colombienne a annoncé que la date de première de la série, une romance musicale, se situerait entre septembre et octobre 2020.

Jusqu’à ce que ce tournage commence, le chanteur Il a ajouté qu’il restera dédié à sa musique.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

D’un autre côté, l’artiste argentin Stoessel qui est devenu connu de tous comme le protagoniste de la série à succès Disney “Violetta“.

Après avoir collaboré avec l’artiste à trois reprises avec des clips de “Il n’y a personne pour nous arrêter”, “Je veux revenir” et “Cristina”, Yatra et Stoessel sont devenus l’un des couples les plus aimés de la musique urbaine.

Depuis 2018, de fortes rumeurs sur la couple Ils ont commencé à circuler au début de leur romance, ce qu’ils ont confirmé par un baiser lors d’une présentation sur la scène du théâtre Luna Park à Buenos Aires (Argentine) en 2018.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Aussi, l’artiste de 25 ans a exprimé son bonheur en partageant plusieurs moments avec son partenaire

Nous nous aimons beaucoup “, a-t-il déclaré.

Vous pouvez également lire la vidéo Sebastián Yatra regrette que Klaus n’ait pas remporté un Oscar

C’est la même raison pour laquelle ils ont partagé leur relation dans les réseaux sociaux avec leurs fans.

Il y a des parties que nous comptons, d’autres qui ne sont que les nôtres “, a expliqué le Colombien.

Nous sommes très heureux. Il n’y a rien à cacher. “

.