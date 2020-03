Sebastián Yatra part en tournée avec Ricky Martin et Enrique Iglesias

1/4

Sebastián Yatra a partagé un nouvelles spectaculaires via son compte Instagram officiel, car il a déclaré avec enthousiasme que aura une visite avec Ricky Martin et Enrique Iglesias

Deux grandes personnalités et représentants de la musique latine: Ricky Martin et Enrique Iglesias, auront comme invité et une participation spéciale de Sebastian, donc les trois sont très excités.

Ricky Martin avec des hits comme “Vivre la vie folle”, “La Coupe de la vie” parmi beaucoup plus de succès, et à son tour Enrique Iglesias “Nous dansons” et “Dis moi” en combinaison avec les chansons de Sebastian, elles rendront folle toute femme qui assiste à leurs concerts.

“Je ne peux pas croire que je pars en tournée avec des billets @enriqueiglesias et @ricky_martin en vente le jeudi 12 mars à 10h, heure de l’Ouest www.livenation.com MERCI DIEU Ricky, Enrique sont les meilleurs merci de m’avoir invité à cette tournée SO EPIC”, a partagé Yatra .

C’est à travers un poste qu’il a partagé dans son récit de Instagram J’ai donné la bonne nouvelle ainsi que plusieurs histoires où ils sont interviewés assez excités.

Pour votre part, Enrique Iglesias a partagé un affiche publicitaire où il annonce la tournée et comme Yatra il est très excité.

! Excité d’annoncer que je suis en tournée avec @Ricky_Martin et @SebastianYatra !!! Une prévente exclusive pour les fans aura lieu le 11 mars à 10 h. Le mot de passe est “EI2020” Ne le manquez pas !!! #EnriqueRickyTour, “a partagé Iglesias.

La même publicité a été celle qui a placé dans son compte Instagram l’interprète de “Bella” sa tournée avec Iglesias et en tant qu’invité spécial Sebastián Yatra.

Chacun des membres de la tournée compte un nombre considérable de followers attentifs aux vos publications, cette nouvelle a un peu plus de deux heures qui a été partagée sur les réseaux sociaux et a déjà fait sensation car avoir ensemble deux piliers de la musique latine Et maintenant, un nouveau morceau clé est vraiment incroyable.

