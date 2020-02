Sebastián Yatra prépare Tini Stoessel pour une belle surprise, ça pourrait être une bague | Instagram

Le chanteur colombien Sebastián Yatra a partagé à travers son Histoires Instagram des vidéos où vous pouvez le voir faire des achats dans une bijouterie il se peut que vous prépariez déjà la bague de fiançailles pour Tini Stoessel ou que vous prépariez simplement votre cadeau pour le 14 février.

Sebastian et Tini ont tous deux carrières assez réussies, tous deux sont chanteurs et bien que parfois ils ne piétinent pas ensemble, leur amour le démontre continuellement.

Soit par le biais d’une publication ou d’une sortie publique chaque fois qu’ils ont une chance qu’ils vous montrentj’aime qu’ils se sentent pour l’autre.

Malgré que il n’y a pas plus d’un an Il semble que le couple soit ensemble depuis des années car leur complicité et la manière de mener leur relation est assez agréable.

“Le mois de l’amour et de l’amitié a commencé. Je t’aime tellement Tinita ce 14 février #DemuestraleQueLaConoces avec un cadeau de Pandora @theofficialpandora 🙂 et pour toi qu’est-ce que l’amour?” Sebastian Yatra a écrit dans une vidéo qu’il a partagée.

Sur son compte Instagram, il a partagé une vidéo qui est probablement une collaboration avec le Bijoux Pandora, et lancera une ligne avec eux dédié à l’amour qui ressent pour Tini, dans la vidéo vous invite à montrer à votre partenaire à quel point vous la connaissez avec un cadeau de la boutique Pandora.

Sebastián Yatra | Instagram

Être l’un des couples les plus chers du spectacle, quiconque voit l’image de Yatra regardant une vitrine de bijoux et de bagues penserait immédiatement qu’il pourrait être en train de choisir un bague de fiançailles Pour Stoessel, c’est ce que ses partisans attendent le plus.

Sébastien et Tini | Instagram

Les deux ont vécu l’une des histoires les plus belles et les plus romantiques que vous puissiez imaginer, un peu comme un film romantique, car au début, les deux étaient de très bons amis, mais une collaboration dans une vidéo (Cristina) a allumé la flamme de l’amour entre eux.

Après un temps où ils ont catégoriquement nié son amour l’un pour l’autre, peu à peu, ils ont trouvé des photos et des preuves qu’ils s’aimaient vraiment et le mieux, qu’ils étaient tous les deux dans une relation, donc Tini et Sebastian ont fini par accepter leur cour et depuis, ils ne l’ont pas ils ont cessé de le faire au contraire, il semble que chaque fois qu’ils sont plus amoureux.

