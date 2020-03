Second Sight détaille en détail sa version 4K UHD “ L’aube des morts ” et regorge de nouveautés

Distributeur britannique Films Second Sight a annoncé l’année dernière qu’ils restauraient George A. Romero«S Aube des morts pour une sortie 4K Ultra HD à venir, avec le négatif de la caméra d’origine fourni par le producteur Richard P. Rubenstein. Ils ont travaillé d’arrache-pied sur la numérisation, le classement, le cadrage et la restauration, et nous avons enfin les détails de la version complète pour vous aujourd’hui.

L’ensemble comprend une nouvelle piste de commentaires sur la coupe US Theatrical, un nouveau documentaire spécial de 59 minutes, une interview d’archive inédite avec George Romero, une nouvelle featurette de 13 minutes dans laquelle Tom Savini parle des effets de maquillage du film, du documentaire 2014 The Dead Will Walk et de diverses autres interviews et featurettes flambant neuves.

Également inclus, un livre relié de 150 pages et la romanisation du film.

Inutile de dire que l’ensemble promet d’être un incontournable quel que soit le nombre d’exemplaires de Dawn of the Dead que vous possédez déjà. Consultez le graphique ci-dessous pour les détails complets de la version.

Disponible en versions Blu-ray ou 4K Ultra HD, Dawn of the Dead sortira le 26 octobre.

Prenez note de cette information importante: «Version Blu-ray: disques 1-4 Blu-ray. Version UHD: disques 1-3 UHD, disque 4 Blu-ray. Disques Blu-ray région B (contractuel). UHD n’a pas de codage de région. “

L’ensemble comprendra la version originale, non classée de Romero pour la sortie cinématographique américaine (2:07), la version pré-américaine de Romero pour Cannes (2:17) et l’édition étrangère éditée par Dario Argento.