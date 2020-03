Second Sight publiera «L’aube des morts» de Romero sur 4K Ultra HD en octobre prochain

Distributeur britannique Films Second Sight a annoncé l’année dernière qu’ils restauraient George A. Romero«S Aube des morts pour une sortie 4K Ultra HD à venir, avec le négatif de la caméra d’origine fourni par le producteur Richard P. Rubenstein. Ils ont travaillé d’arrache-pied sur la numérisation, l’étalonnage, le cadrage et la restauration, et nous avons maintenant reçu une date de sortie aujourd’hui.

Disponible sur Blu-ray et 4K Ultra HD, Dawn of the Dead sortira le 26 octobre.

Second Sight publiera également une restauration de Romero Martin (Blu-ray) le même jour.

Le set Dawn comprendra la version originale et non classée de Romero pour la sortie cinématographique américaine (2:07), la version pré-américaine de Romero pour Cannes (2:17) et l’édition étrangère éditée par Dario Argento.

Tous les détails seront dévoilés le 27 mars et nous attendons de nouveaux contenus bonus.