“Secret Invasion” serait une prochaine série Marvel Disney +

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que la série Marvel pourrait venir à Disney + à l’avenir, en particulier après que le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré la semaine dernière lors de l’appel aux investisseurs que 10 émissions Marvel étaient en production pour Disney +.

La dernière rumeur pour une prochaine série Marvel Disney + est basée sur le scénario de la bande dessinée Secret Invasion. Cette rumeur vient de Patreon et Bleeding Cool de Daniel Richtman.

Dans la mini-série de bandes dessinées, Skrulls avait réussi à prendre le contrôle de la Terre, car leurs capacités de changement de forme leur avaient permis d’infiltrer des agences comme Agents of Shield et même de remplacer des super-héros.

La série de bandes dessinées a été publiée en 2008 et le symposium a déclaré:

Alors qu’ils sont aux prises avec la paranoïa, les héros les plus puissants de la Terre doivent se regrouper pour combattre une armada de vaisseaux Skrull transportant une armée de guerriers extraterrestres super-chargés! Les traîtres sont exposés et des vies sont perdues alors que les fanatiques qui changent de forme revendiquent la planète, et ce n’est qu’en compromettant leurs idéaux que les héros ont une chance!

Cela serait lié aux événements de Captain Marvel et Spider-Man: loin de chez eux, qui ont vu les Skrulls prendre la place de personnages bien connus comme Nick Fury et l’agent Maria Hill.

Captain Marvel 2 devrait sortir dans les cinémas en 2022 et pourrait être un moyen d’amener cette histoire sur nos écrans, qui pourrait être suivie dans une nouvelle série Disney + ou utilisée comme un moyen de construire la prochaine phase du MCU.

Pour le moment, cela devrait encore être considéré comme une rumeur et rien n’a été officiellement annoncé.

Que pensez-vous d’une série «Secret Invasion» à venir sur Disney +?

