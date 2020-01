Secret révélé! Découvrez comment faire pousser vos cheveux rapidement

Vos cheveux ne passeront pas inaperçus

12 janvier 2020

Avoir des cheveux longs est le rêve de toutes les femmes car cela nous donne de la personnalité et de l’attitude. Cela sans laisser de côté l’audacieux et provocateur que nous devenons car apparemment c’est comme un accessoire très audacieux.

Par conséquent, nous avons préparé pour vous les meilleurs trucs et secrets pour que vos cheveux poussent sans arrêt. La première chose à considérer est la suivante:

1. Coupez vos conseils tous les trois mois

Cela semble vide de sens, mais la réalité est que cette pratique aide nos cheveux à paraître plus sains et plus sains, c’est le seul moyen de guérir les pointes et vous aide également à récupérer vos cheveux en moins de temps.

2. Massez votre cuir chevelu

C’est extrêmement relaxant, vous pouvez le faire à tout moment de la journée avec les cheveux secs, oui. Le massage sur votre cuir chevelu stimule la croissance.

3. Massage avec conditionneur

Lorsque vous vous lavez les cheveux, vous pouvez masser votre cuir chevelu avec un conditionneur, du bas de la tête vers le haut, les mouvements doivent être circulaires.

4. Eau froide

Lorsque vous êtes sous la douche, nous vous recommandons de laisser tomber de l’eau froide sur vos cheveux pendant quelques secondes, car cette pratique donnera un éclat supplémentaire et aidera à sceller les cuticules des cheveux.

