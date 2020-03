Secret révélé! Découvrez comment hydrater naturellement la peau avec de l’aloès et de l’huile de coco

Récupérez l’élasticité de votre peau avec ce soin fait maison

29 mars 20207 h 05

La peau sèche est quelque chose de très commun à certaines étapes de notre vie, mais c’est quelque chose qui nous rend parfois insécurisés et désolés, alors aujourd’hui nous vous apprendrons comment préparer un traitement super naturel et facile à faire à la maison.

Il est bien connu que l’aloès et l’huile de coco ont de nombreuses propriétés bénéfiques pour la peau, tandis que l’huile de coco hydrate et protège, car elle contient beaucoup de vitamine E.

Et l’Aloe vera, hydrate et adoucit la peau grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, et comme si cela ne suffisait pas, il élimine également les cellules mortes et combat la dermatite.

Comment préparer le traitement à l’aloès et à l’huile de coco

Ingrédients:

2 cuillères à soupe d’huile de coco

1/2 tasse d’aloès en verre.

préparation

Bien laver les feuilles d’aloès, puis extraire le verre jusqu’à l’obtention de 1/2 tasse, puis mélanger l’huile de coco avec l’aloès dans le mixeur jusqu’à créer une crème, enfin appliquer le traitement comme s’il s’agissait de notre crème quotidienne.

